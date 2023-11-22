Зеленський запросив новообраного президента Аргентини до України

Володимир Зеленський: «Запросив новообраного президента Мілея відвідати Україну й надіслати потужний політичний сигнал»

Сьогодні, 22 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну бесіду із новообраним президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм. Про це глава держави повідомив у соцмережі Х.

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«Щойно поспілкувався з новообраним президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм і подякував йому за його чітку позицію. Жодного балансування між добром і злом – лише чітка підтримка України. Це добре бачать і цінують українці.

Обговорили, як можемо розвивати відносини між Україною та Аргентиною, а також зв’язки України з іншими країнами Латинської Америки.

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Я поінформував новообраного президента про наш прогрес у втіленні Формули миру та наголосив на важливості участі Аргентини в наших спільних мирних зусиллях. Також запросив новообраного президента Мілея відвідати Україну й надіслати потужний політичний сигнал», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Хав'єр Мілей, який переміг у президентських перегонах в Аргентині, підтвердив, що в 2024 році країна перейде до «шокової» фіскальної терапії. Новий аргентинський лідер має намір зробити все, щоб якось приборкати інфляцію, яка загрожує перейти в гіперінфляцію.