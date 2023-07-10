Байден зустрінеться з Зеленським на саміті НАТО – ЗМІ
Зустріч відбудеться в найближчі два дні
Президент США Джо Байден на саміті НАТО у Вільнюсі зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив журналіст Politico Джонатан Лемайр у Twitter.
«Серед запланованих на найближчі два дні зустрічей президента Байдена в кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі: президент Туреччини Ердоган і президент України Зеленський», – мовиться в дописі.
Офіційних заяв щодо цієї зустрічі від влади наразі не було.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг вважає, що цей саміт наблизить Україну до вступу в НАТО.
Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, Зеленський відправився на саміт Альянсу вже 10 липня.
До слова, Зеленський висловив думку, що саміт НАТО може стати саме таким, який потрібен і Україні, і всьому Альянсу та глобальній безпеці.
Водночас у Польщі припускають, що під час час проведення у Вільнюсі саміту НАТО можливі провокації, зокрема з повітря чи з використанням нелегальних мігрантів.
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