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Байден зустрінеться з Зеленським на саміті НАТО – ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Байден зустрінеться з Зеленським на саміті НАТО – ЗМІ
Володимир Зеленський і Джо Байден у Києві, 20 лютого 2023 року
фото: Офіс президента України

Зустріч відбудеться в найближчі два дні

Президент США Джо Байден на саміті НАТО у Вільнюсі зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив журналіст Politico Джонатан Лемайр у Twitter.

«Серед запланованих на найближчі два дні зустрічей президента Байдена в кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі: президент Туреччини Ердоган і президент України Зеленський», – мовиться в дописі.

Офіційних заяв щодо цієї зустрічі від влади наразі не було.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг вважає, що цей саміт наблизить Україну до вступу в НАТО.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, Зеленський відправився на саміт Альянсу вже 10 липня. 

До слова, Зеленський висловив думку, що саміт НАТО може стати саме таким, який потрібен і Україні, і всьому Альянсу та глобальній безпеці.

Водночас у Польщі припускають, що під час час проведення у Вільнюсі саміту НАТО можливі провокації, зокрема з повітря чи з використанням нелегальних мігрантів.

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Теги: НАТО Володимир Зеленський Джозеф Байден

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