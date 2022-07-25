Штайнмаєр розповів, як війна Путіна руйнує єдність Європи

На думку Німеччини, мета Росії не обмежується захопленням українських територій

Штайнмаєр вважає, що агресія Кремля торкнулася не тільки територій України

У Німеччині вважають, що війна Кремля націлена не тільки на захоплення територій України, а й на руйнування єдності серед країн Європи. Відповідну заяву зробив президент Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, передає The Guardian.

«Ми не повинні дозволити розділити себе, ми не повинні дозволити зруйнувати велику роботу зі створення єдиної Європи, яку ми так багатообіцяюче почали», – сказав Штайнмаєр.

Він зазначив, що агресія Кремля торкнулася не тільки територій України, а й цінностей та світопорядку країн Європи. Президент Німеччини додав, що мета Росії не обмежується захопленням українських територій.

«Росія не тільки ставить під питання кордони, не тільки окуповує території незалежної і суверенної сусідньої держави, вона навіть оскаржує державність України», – додав Штайнмаєр.

Зазначимо, раніше Штайнмаєр заявляв, що західні партнери не підштовхуватимуть Україну до мирних переговорів із Російською Федерацією.

Нагадаємо, раніше німецький таблоїд Bild опублікував інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський нібито не захотів бачити Штайнмаєра серед учасників іноземних делегацій високого рівня, які в останні дні часто відвідують Київ.

Згодом президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив, що Київ вважає його візит небажаним.

Тим не менш Штайнмаєр вже пропонує скликати трибунал щодо воєнних злочинів Путіна.

Раніше Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав помилкою підтримку газопроводу «Північний потік-2».