Бессент підтвердив, що Мінфін США вже розробив купюру у $250 із Трампом

Бессент показує дизайн банкноти номіналом $250 із зображенням Трампа
фото: AP
Міністр фінансів США Скотт Бессент зауважив, що остаточне рішення про запуск валюти в обіг залишається за Конгресом

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив, що його відомство заздалегідь підготувало макет нової банкноти номіналом $250 доларів із зображенням Дональда Трампа. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Раніше інформація про створення таких грошей залишалася на рівні неофіційних повідомлень, проте тепер очільник Мінфіну прямо заявив, що ескіз готовий, оскільки відомство «має бути підготовленим».

За словами Бессента, остаточне рішення про запуск валюти в обіг залишається за Конгресом, де наразі заблоковано відповідний законопроєкт конгресмена Джо Вілсона. Цей документ має створити юридичний виняток із чинного законодавства США, яке суворо забороняє розміщувати портрети живих людей на американських банкнотах. Міністр чітко наголосив, що ініціатива розрахована під конкретну особу – Дональда Дж. Трампа.

Водночас підтвердження з Білого дому збіглося з інформацією видання Washington Post щодо тиску всередині самого міністерства. Журналісти з'ясували, що призначений Трампом високопосадовець Брендон Біч вимагав від Бюро гравіювання та друку терміново прискорити роботу над банкнотою, дизайн якої створив британський художник Ієн Александер. Тодішня керівниця бюро Патрісія Солімен спробувала зауважити на тривалих процедурних нормах та законі, через що її оперативно та проти власної волі перевели на іншу посаду, замінивши на лояльного до керівництва виконувача обов'язків.

У Мінфіні потенційну появу Трампа на купюрі до 250-річчя Декларації незалежності вважають доречною, апелюючи до історичного прецеденту 1926 року з президентом Келвіном Куліджем. Сам Трамп активно інтегрує власний бренд у державні структури після повернення до Білого дому у 2025 році, зокрема через розміщення своїх портретів на федеральних установах та спроби перейменування Центру Кеннеді. Наразі Бессент резюмував, що подальша доля банкноти повністю залежить від рішення Капітолійського пагорба.

Раніше член Палати представників США від Республіканської партії Джо Вілсон оголосив у соцмережі X про намір внести законопроєкт про розміщення фото президента Дональда Трампа на банкноті номіналом $250.

