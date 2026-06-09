Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина виділить €300 млн на боєприпаси для України

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина виділить €300 млн на боєприпаси для України
Снаряди, закуплені в рамках чеської ініціативи, вже покривають понад 45% усіх поставок боєприпасів для ЗСУ
фото ілюстративне

Пісторіус: грошей вистачить на закупівлю 50 тисяч одиниць боєприпасів

Берлін поповнює чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів для України — цього разу на €300 мільйонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ceske Noviny.

Що сказав міністр оборони Німеччини

За словами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, виділеної суми вистачить для закупівлі близько 50 тисяч одиниць боєприпасів. Він назвав чеську ініціативу важливим інструментом підтримки України та подякував Празі за продовження програми.

Міністр оборони Чехії Яромір Зона, зустрівшись із Пісторіусом, відзначив провідну роль Берліна у зміцненні європейської безпеки.

«Німеччина відіграє важливу роль як постачальник військової техніки та боєприпасів, і разом з нашою оборонною промисловістю вона значно сприяє безпеці Європи», – заявив Зона.

Як діє чеська ініціатива

Програму запустила Чехія у 2024 році, щоб допомогти Україні протистояти перевазі Росії у вогневій потужності. За даними радника з національної безпеки Гінека Кмонічека, минулого року в її рамках Україна отримала 1,96 мільйона боєприпасів великого калібру.

У грудні 2025 року нова правляча коаліція Чехії розглядала можливість повного скасування ініціативи. Зрештою кабінет прем'єр-міністра Андрея Бабіша погодився її продовжити: Прага не братиме фінансової участі в закупівлях, але залишиться адміністратором проєкту.

Нагадаємо, ще у квітні «Главком» повідомляв, що чеська ініціатива опинилася під загрозою через фінансовий дефіцит: доступних коштів вистачало менш ніж на половину необхідних обсягів постачання, а Німеччина, Нідерланди та Данія на той момент скоротили свої внески.

Читайте також:

Теги: коаліція Німеччина міністр Чехія Нідерланди Данія Україна боєприпаси

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За офіційними даними української влади, Росія примусово вивезла понад 20 тис. дітей
До Коаліції за повернення українських дітей приєдналися ще три країни
11 травня, 20:47
Гельсінгборг стане першим містом, яке приймає зустріч міністрів МЗС блоку за участі Швеції як повноправного члена
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
16 травня, 06:20
Речник Кремля назвав слова українського лідера «войовничими заявами»
Кремль відреагував на затверджений Зеленським план далекобійних ударів по РФ (відео)
20 травня, 11:28
Пам'ятна монета отримала номінал дві гривні
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
21 травня, 08:18
Митрополит Іларіон
Чехія звільнила підсанкційного митрополита Московського патріархату: подробиці справи
26 травня, 16:14
Окрім Німеччини, Умєров відвідає ще кілька європейських країн цього тижня
РНБО відреагувала на заяви про «терміновий» візит Умєрова до Берліна
26 травня, 18:28
Відзнака «Золоте серце»
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
26 травня, 19:53
Фредеріксен упевнена: те, що стримує Росію зараз – це втрати на полях України
Данія попереджає: нова хвиля агресії Росії проти Європи неминуча
31 травня, 07:55
Відкриття нового родовища посилить енергетичну безпеку Європи на тлі скорочення енергетичних зв’язків із РФ
Україна та Туреччина наблизилися до масштабної газової угоди
2 червня, 21:22

Політика

Німеччина виділить €300 млн на боєприпаси для України
Німеччина виділить €300 млн на боєприпаси для України
Обвинуваченого у вбивстві Ірини Заруцької визнано недієздатним для суду
Обвинуваченого у вбивстві Ірини Заруцької визнано недієздатним для суду
Трамп пригрозив відповіддю після атаки Ірану на американський Apache
Трамп пригрозив відповіддю після атаки Ірану на американський Apache
Євроінтеграція України: Нордично-Балтійська вісімка виступила за відкриття всіх кластерів
Євроінтеграція України: Нордично-Балтійська вісімка виступила за відкриття всіх кластерів
Зеленський після саміту в Естонії визначив ключові пріоритети
Зеленський після саміту в Естонії визначив ключові пріоритети
Зеленський повідомив, який результат отримав, відправивши листа Путіну
Зеленський повідомив, який результат отримав, відправивши листа Путіну

Новини

Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
Вчора, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
Вчора, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
Вчора, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
Вчора, 18:55
Вибух авто у Підмосков'ї: ліквідовано полковника, який відповідав за постачання ракет і снарядів (відео)
Вчора, 18:38
Росія провела військові навчання у Балтійському морі на тлі маневрів НАТО
Вчора, 18:12

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua