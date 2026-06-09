Німеччина виділить €300 млн на боєприпаси для України

Снаряди, закуплені в рамках чеської ініціативи, вже покривають понад 45% усіх поставок боєприпасів для ЗСУ

Пісторіус: грошей вистачить на закупівлю 50 тисяч одиниць боєприпасів

Берлін поповнює чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів для України — цього разу на €300 мільйонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ceske Noviny.

Що сказав міністр оборони Німеччини

За словами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, виділеної суми вистачить для закупівлі близько 50 тисяч одиниць боєприпасів. Він назвав чеську ініціативу важливим інструментом підтримки України та подякував Празі за продовження програми.

Міністр оборони Чехії Яромір Зона, зустрівшись із Пісторіусом, відзначив провідну роль Берліна у зміцненні європейської безпеки.

«Німеччина відіграє важливу роль як постачальник військової техніки та боєприпасів, і разом з нашою оборонною промисловістю вона значно сприяє безпеці Європи», – заявив Зона.

Як діє чеська ініціатива

Програму запустила Чехія у 2024 році, щоб допомогти Україні протистояти перевазі Росії у вогневій потужності. За даними радника з національної безпеки Гінека Кмонічека, минулого року в її рамках Україна отримала 1,96 мільйона боєприпасів великого калібру.

У грудні 2025 року нова правляча коаліція Чехії розглядала можливість повного скасування ініціативи. Зрештою кабінет прем'єр-міністра Андрея Бабіша погодився її продовжити: Прага не братиме фінансової участі в закупівлях, але залишиться адміністратором проєкту.

Нагадаємо, ще у квітні «Главком» повідомляв, що чеська ініціатива опинилася під загрозою через фінансовий дефіцит: доступних коштів вистачало менш ніж на половину необхідних обсягів постачання, а Німеччина, Нідерланди та Данія на той момент скоротили свої внески.