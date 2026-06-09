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Обвинуваченого у вбивстві Ірини Заруцької визнано недієздатним для суду

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Обвинуваченого у вбивстві Ірини Заруцької визнано недієздатним для суду
Моменти нападу на українську біженку у місті Шарлотт
скриншот з відео

У разі відновлення процесуальної дієздатності судовий розгляд буде продовжено

Суд у США визнав Декарлоса Брауна-молодшого, обвинуваченого у вбивстві 23-річної українки Ірини Заруцької, тимчасово недієздатним для участі у федеральному судовому процесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Водночас він залишатиметься під вартою та проходитиме лікування для відновлення процесуальної дієздатності. Відповідне рішення ухвалили після психіатричної експертизи, яка встановила, що обвинувачений наразі не може повноцінно розуміти перебіг судового процесу та допомагати у власному захисті. Суддя постановив направити Брауна до спеціалізованої федеральної установи для лікування.

Прокурор Західного округу Північної Кароліни Расс Фергюсон наголосив, що рішення не означає звільнення обвинуваченого. «Дозвольте мені прояснити: весь цей час він перебуватиме під вартою», – заявив Фергюсон після слухання.

За словами прокурора, висновок експерта щодо можливості відновлення дієздатності є позитивним. «Лікар, який проводив експертизу, дійшов висновку, що прогноз відновлення дуже сприятливий. Тому я вважаю, що прогноз хороший і ми побачимо його на лаві підсудних», – додав він. У разі відновлення процесуальної дієздатності судовий розгляд буде продовжено.

Раніше повідомлялось, що Державна психіатрична установа встановила, що фігурант «нездатний брати участь у судовому процесі». Згідно із законодавством Північної Кароліни, якщо підсудний не розуміє суті судового розгляду та не здатний допомагати у власному захисті – його не можуть покарати, зокрема смертю. Втім, останнє слово за суддею.

Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня 2025 року. Згодом 34-річний Декарлос Браун розповів, чому напав на неї. 

Президент США Дональд Трамп вимагав смертної кари для Декарлоса Брауна, який підозрюється у жорстокому вбивстві біженки з України.

До слова, матір Декарлоса Брауна заявила, що її сина не можна було випускати з в’язниці на підставі «письмової обіцянки». 51-річна Мішель Девітт розповіла, що її син страждає на шизофренію і його психічне здоров’я швидко погіршувалося.

Раніше підозрюваний у вбивстві українки відбував п’ятирічний термін ув’язнення за збройне пограбування, однак був звільнений у 2022 році на підставі «письмової обіцянки» добровільно з’явитися на судове засідання.

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Теги: суд США вбивство

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