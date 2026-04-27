Білий дім назвав причину замахів на Трампа

Речниця Білого дому звинуватила демократів у підбурюванні до політичного насильства проти американського лідера

Речниця Білого дому Керолайн Левітт вважає, що провина за третій замах на президента США Дональда Трампа лежить на Демократичній партії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Левітт навела довгий перелік висловлювань обраних представників Демократичної партії. «Це обрані представники Демократичної партії, які закликають до війни проти президента Сполучених Штатів та його прихильників», – каже посадовиця.

За словами речниці, коли представники влади «щодня протягом багатьох років висловлюють подібні думки – це підбурює до насильства осіб, які вже страждають на психічні розлади». «Саме це ми спостерігаємо щодо цього президента вже занадто довго», – пояснила вона.

Нагадаємо, інцидент стався в ніч на 26 квітня в готелі Washington Hilton, де проходила вечеря президента США з представниками медіа. Невідомий увірвався до будівлі та відкрив вогонь.

Після перших пострілів Трампа та інших високопосадовців оперативно евакуювали. За даними правоохоронців, стрілець поранив одного з офіцерів, однак бронежилет врятував йому життя. Нападника було затримано на місці.

Крім того, в інтерв'ю програмі «60 хвилин» на телеканалі CBS News президент Дональд Трамп заявив, що не вважає сучасний рівень політичного насильства в США безпрецедентним.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що не відчував страху під час стрілянини в готелі Washington Hilton, де він перебував разом із представниками медіа.