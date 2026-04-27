Білий дім назвав причину замахів на Трампа

Ростислав Вонс
Озброєний зловмисник, який проник на захід Асоціації кореспондентів, планував розстріляти президента США Дональда Трампа
Речниця Білого дому звинуватила демократів у підбурюванні до політичного насильства проти американського лідера

Речниця Білого дому Керолайн Левітт вважає, що провина за третій замах на президента США Дональда Трампа лежить на Демократичній партії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Левітт навела довгий перелік висловлювань обраних представників Демократичної партії. «Це обрані представники Демократичної партії, які закликають до війни проти президента Сполучених Штатів та його прихильників», – каже посадовиця.

За словами речниці, коли представники влади «щодня протягом багатьох років висловлюють подібні думки – це підбурює до насильства осіб, які вже страждають на психічні розлади». «Саме це ми спостерігаємо щодо цього президента вже занадто довго», – пояснила вона.

Нагадаємо, інцидент стався в ніч на 26 квітня в готелі Washington Hilton, де проходила вечеря президента США з представниками медіа. Невідомий увірвався до будівлі та відкрив вогонь.

Після перших пострілів Трампа та інших високопосадовців оперативно евакуювали. За даними правоохоронців, стрілець поранив одного з офіцерів, однак бронежилет врятував йому життя. Нападника було затримано на місці.

Крім того, в інтерв'ю програмі «60 хвилин» на телеканалі CBS News президент Дональд Трамп заявив, що не вважає сучасний рівень політичного насильства в США безпрецедентним.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що не відчував страху під час стрілянини в готелі Washington Hilton, де він перебував разом із представниками медіа.

Читайте також

Патрік Малдун помер у віці 57 років
Помер зірковий актор серіалу 90-х «Район Мелроуз»
21 квiтня, 11:57
The Guardian: Трамп вносить хаос і плутанину в переговори з Іраном
The Guardian: Трамп вносить хаос і плутанину в переговори з Іраном
20 квiтня, 01:44
Війна в Ірані руйнує амбіції Путіна. Аналіз NYT
Війна в Ірані руйнує амбіції Путіна. Аналіз NYT
19 квiтня, 01:44
Енн Гетевей вийшла на червону доріжку у прозорій сукні зі стрічок
Зірка Голлівуду Енн Гетевей з’явилася на червоній доріжці в сукні української дизайнерки (фото)
15 квiтня, 12:13
Напередодні виборів Венс їздив в Угорщину підтримати Орбана
Венс висловився про поразку Орбана на виборах
14 квiтня, 01:58
Джаред Кушнер та Стів Віткофф (на фото справа)
Чи приїдуть Віткофф та Кушнер до Києва? Зеленський розказав про поточний стан домовленостей
10 квiтня, 09:40
Мелоні виступила проти критики Трампа щодо позиції Європи у війні з Іраном
Мелоні виступила проти критики Трампа щодо позиції Європи у війні з Іраном
4 квiтня, 06:26
Іран висунув нову вимогу щодо припинення вогню – визнання суверенітету над Ормузькою протокою
Іран підвищує ставки: контроль над Ормузькою протокою як ціна миру
3 квiтня, 15:15
Трамп та його помічники розійшлася в оцінках «зміни режиму» в Ірані. Аналіз NYT
Трамп та його помічники розійшлася в оцінках «зміни режиму» в Ірані. Аналіз NYT
1 квiтня, 04:45

У США підозрюваному в замаху на Трампа загрожує довічне позбавлення волі
У США підозрюваному в замаху на Трампа загрожує довічне позбавлення волі
Рубіо назвав неприйнятним контроль Ірану над Ормузькою протокою
Рубіо назвав неприйнятним контроль Ірану над Ормузькою протокою
Голова МЗС Ірану обговорив з Путіним війну з США
Голова МЗС Ірану обговорив з Путіним війну з США
Білий дім назвав причину замахів на Трампа
Білий дім назвав причину замахів на Трампа
Суд в Молдові видав ордер на арешт пропутінського олігарха Шора
Суд в Молдові видав ордер на арешт пропутінського олігарха Шора
«Іран принижує цілу націю». Мерц розкритикував дії США на Близькому Сході
«Іран принижує цілу націю». Мерц розкритикував дії США на Близькому Сході

Новини

«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Сьогодні, 16:45
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Сьогодні, 14:25
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Сьогодні, 13:00
Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Сьогодні, 11:25

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
