Фіцо підтримав Орбана напередодні виборів в Угорщині

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стикається з найсильнішим виборчим викликом за 16 років свого перебування при владі

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив підтримку очільнику угорського уряду Віктору Орбану. За словами Фіцо, він стежить за перебігом парламентських виборів в Угорщині. Про це пише «Главком».

«Бажаю Віктору Орбану досягнення всіх його політичних цілей на парламентських виборах. За свою довгу політичну кар'єру я ніколи не зустрічав настільки рішучого захисника суверенітету і національних інтересів своєї країни, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан», – написав прем'єр Словаччини у соцмережі X.

Фіцо також наголосив, що разом з Орбаном докладає «величезних зусиль» для розвитку дружніх відносин між державами та забезпечення гідного становища національних меншин. Наразі в Угорщині триває голосування, де основна боротьба розгортається між правлячою партією «Фідес» та опозиційним рухом «Тиса».

Як відомо, у місті Дебрецен відбувся масштабний факельний протест, який став фінальною точкою передвиборчої кампанії Петера Мадяра та його партії «Тиса». Кадри багатотисячного мітингу, що пройшов 11 квітня, поширив сам лідер опозиції, висловивши впевненість, що 12 квітня угорці разом писатимуть нову історію.

Нагадаємо, за два дні до парламентських виборів в Угорщині столиця стала центром масового протесту.

Понад 100 000 людей заповнили площу Героїв та прилеглі проспекти під час семигодинного концерту «зламу системи». У заході взяли участь більше 50 найпопулярніших гуртів та виконавців країни, серед яких Azahriah, Krúbi та Galaxisok. Кожна пісня була маніфестом проти корупції та автократичного правління прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Раніше повідомлялося, що візит віцепрезидента США Джей Ді Венса до Будапешта напередодні парламентських виборів, що відбудуться цієї неділі, 12 квітня, підкреслив стратегічну роль Угорщини для адміністрації Дональда Трампа.

За 16 років при владі Віктор Орбан створив систему «інформаційної автократії», яку рух MAGA розглядає як інтелектуальний та інституційний центр для майбутньої «трампівської революції» в Європі. Будапешт фактично став штаб-квартирою для американських правих консерваторів, пропонуючи модель боротьби з імміграцією, ліберальними цінностями та екологічним порядком денним.