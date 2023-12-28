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Болгарія продовжила програму підтримки українських біженців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Болгарія продовжила програму підтримки українських біженців
Українці зможуть користуватися державною підтримкою Болгарії на чинних умовах до 30 квітня 2024 року
фото з відкритих джерел

Українці й надалі зможуть отримати безкоштовне житло в Болгарії

Уряд Болгарії 28 грудня продовжив термін дії програми гуманітарної допомоги українським біженцям. Українці зможуть користуватися державною підтримкою на чинних умовах до 30 квітня 2024 року. Про це повідомляє sofiaglobe.com та news.bg.

Схема гуманітарної допомоги передбачає державні виплати місцям розміщення біженців з України. Це означає, що українці й надалі зможуть отримати безкоштовне житло.

Програму допомоги кілька разів змінювали та розширювали, і згідно з останнім рішенням уряду, вона мала закінчитися 31 грудня 2023 року.

Згідно з даними на урядовому порталі, у Болгарії залишаються 52 125 українців із тимчасовим захистом, хоча за весь час статус отримали 171 571 людина. За державною схемою проживають 6919 біженців.

Водночас завершується розробка нової програми, у якій визначать заходи у пріоритетних сферах, які забезпечать можливість життя та реалізації біженців із відповідними правами та обов'язками. Зазначається, що буде створена чітка і прозора система для переміщених осіб, яка дасть можливість для більш ефективної роботи адміністрацій.

Нагадаємо, для українців розпочато подовження тимчасових видів на проживання у Литві. При цьому активність українських  біженців  перевершила усі очікування місцевої влади.  Наразі у Литві тимчасовим захистом користується понад 52 тис. українських біженців. Департамент міграції вже продовжив посвідки на проживання 3 тис. отримувачів тимчасового захисту. Станом на 1 грудня у Литві проживають понад 86 тис. українців.

Більшість таких іноземців – 52 тис. осіб – вважаються біженцями і мають тимчасовий дозвіл на проживання на підставі тимчасового захисту. Решта українців мають тимчасову посвідку на проживання у Литві по роботі, возз'єднанню родини або з гуманітарних міркувань, працюють висококваліфікованими фахівцями тощо.

Як повідомлялося, протягом наступного року Чехія ухвалить рішення, як вона ставитиметься до біженців з України, які хочуть жити в країні на постійній основі.

До слова, голова Департаменту міграції Литви Евеліна Гудзінскайте заявила, що Вільнюс повинен більш жорстко регламентувати юридичне становище іноземців у країні.

Теги: біженці Болгарія українці

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