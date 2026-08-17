Аналог Starlink від Росії загрожує не лише Україні – Politico

Бескрестнов: дрони РФ із супутниковими терміналами можуть становити небезпеку й для Європи

Радник президента Зеленського Сергій Бескрестнов попередив, що російська супутникова система «Рассвет» нестиме загрозу не лише для України, а й для Європи – вона дасть Москві змогу керувати дронами на великих відстанях від власної території. Про це пише «Главком» з посиланням на Politico.

За словами Бескрестнова, на цей момент на орбіті вже перебуває близько 40 супутників «Рассвет» – це більше, ніж повідомлялося раніше. За його словами, Росія працює в режимі «максимально швидко, наскільки це можливо».

Головну небезпеку для Європи Бескрестнов пояснив так: «Ці дрони можуть нести супутникові термінали, що дозволить росіянам керувати ними онлайн на великих відстанях», – заявив він виданню. Тобто йдеться не лише про атаки по Україні, а про потенційну можливість Москви скеровувати безпілотники далеко за межами власної території – зокрема, і в бік європейських країн.

На цей момент на орбіті вже перебуває близько 40 супутників «Рассвет» фото: t.me_bureau

Загроза від нової системи змушує Київ посилювати тиск на Ілона Маска, щоб той дозволив Україні використовувати сигнал Starlink над територією Росії – поки що підприємець на це не погоджується. Такий крок дав би змогу точніше наводити українські ракети та дрони на цілі в глибині РФ.

«Ми знищуємо балістичні пускові установки та проводимо операції, але якби Ілон Маск увімкнув Starlink над Росією для нас, це полегшило б справу. Наша ефективність справді зросла б», – розповіла виданню очільниця українського виробника ракет і дронів Fire Point Ірина Терех.

Україна вже отримувала подібну перевагу раніше. Взимку 2026 року, коли російські війська почали нелегально використовувати термінали Starlink для онлайн-керування дронами в Україні, тодішній міністр оборони Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска з терміновим проханням заблокувати доступ окупантів до системи. За словами Федорова, це рішення дало змогу запровадити механізм «білих списків» – обов'язкову реєстрацію всіх терміналів Starlink. Уже 5 лютого в Міноборони підтвердили відключення росіян від системи, після чого окупанти зіткнулися з серйозними проблемами зі зв'язком і зупинили штурми на низці ділянок фронту. За розрахунками Agence France-Presse на основі даних ISW, у дні після відключення Україна відвоювала близько 200 кв. км території на південно-східному напрямку.

Нагадаємо, минулого тижня «Главком» писав, що, за даними ГУР, Росія розгортає «Рассвет» значно швидше запланованого і має намір довести угруповання до 292 супутників у 2027 році та до 924 – у 2035-му. До слова, раніше радник президента України уже попереджав про загрозу для України від онлайн-керування ворожими дронами через нову систему, а Ілон Маск і досі відмовляє Україні у використанні Starlink для ударів углиб Росії, писав The Atlantic.