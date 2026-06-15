Зеленський розповів, чим росіяни вдарили по Лаврі (фото, відео)

Рятувальники вже ліквідували пожежі на території Києво-Печерської лаври

Окупанти цілеспрямовано атакували територію Києво-Печерської лаври та Мистецького арсеналу під час масованого удару по столиці.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, пише «Главком».

За словами глави держави, вже підтверджено, що для атаки на історичний центр Києва окупанти використали два безпілотники. «Підтверджено, що два російські дрони цілеспрямовано атакували ту частину міста, де розташовані Лавра та Мистецький Арсенал», – повідомив Зеленський.

❗️ Підтверджено, що два російські дрони цілеспрямовано атакували ту частину Києва, де розташовані Лавра та Мистецький Арсенал, - Зеленський



Станом на зараз відомо про 35 постраждалих у Києві.



Загалом по країні поранено 53 людини, 11 українців убиті цим масованим російським… pic.twitter.com/j6fQsdA873 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 15, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

Президент також зазначив, що рятувальники вже ліквідували пожежі на території Києво-Печерської лаври та Мистецького арсеналу.

фото: Офіс президента

фото: Офіс президента

фото: Офіс президента

фото: Офіс президента

Станом на цей час у Києві відомо про 35 постраждалих внаслідок масованої атаки. Загалом по Україні поранення дістали 53 людини, ще 11 загинули. Зеленський наголосив, що Україна перебуває в постійному контакті з міжнародними партнерами щодо наслідків російського удару та необхідної реакції на нього.

«Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього й наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар. Дякую всім, хто з Україною!», – підсумував президент.

Нагадаємо, внаслідок нічного удару по столиці на території Лаври спалахнула масштабна пожежа в Успенському соборі. Наразі існує серйозна загроза обвалу конструкцій храму. Загалом руйнувань зазнали щонайменше п'ять пам'яток національного значення.

«Главком» писав, що російське Міністерство оборони офіційно прокоментувало нічний масований обстріл України, під час якого постраждала Києво-Печерська лавра. У своїх звітах російське командування традиційно проігнорувало руйнування релігійних святинь та заявило про нібито «успішні удари по військових цілях».

До слова, президент Франції Еммануель Макрон відреагував на російський удар по Києво-Печерській лаврі та заявив, що одним із ключових завдань саміту G7 буде досягнення припинення вогню в Україні.