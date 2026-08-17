Путін прихистив вигнаних диктаторів, але виставив умови – ЗМІ

Аналітики: вигнанці отримують «затишний притулок» в обмін на лояльність

Володимир Путін продовжує захищати колишніх союзників, які втратили владу, однак високопоставлені гості, які прибувають до Росії, змушені служити новому господарю. Про це пише «Главком» з посиланням на The i Paper.

Попри те, що цього тижня суд у Дамаску заочно засудив Башара Асада до смертної кари, скинутого сирійського диктатора це навряд чи сильно занепокоїло. Асад, який утік з країни в січні 2024 року, коли до Дамаска наближалися сили повстанців, за наявними даними, живе з родиною в престижному підмосковному районі Рубльовка та проводить час за відеоіграми й відточуванням знань з офтальмології – фаху, який колись вивчав в університеті.

фото з відкритих джерел

Ексочільник Сирії поповнив ряди колишніх лідерів і політичних вигнанців, які нині перебувають під захистом Путіна – багато з них, за даними видання, також оселилися в Рубльовці. Однак Асад на власному досвіді переконався, якою є ціна такого притулку: попри бажання розповісти про падіння свого режиму, Кремль заборонив йому публічні заяви на тлі делікатних переговорів із новою владою Сирії щодо російських військових баз. «Асад може тут жити, але не може займатися політичною діяльністю. У нього немає права на будь-яку медійну чи політичну активність», – заявляв посол Росії в Іраку Ельбрус Кутрашев.

Подібні обмеження в обмін на розкішні умови й безпеку приймали й інші колишні лідери. За словами дослідника російської політики Марка Галеотті, Кремль зазвичай готовий допомогти союзникам у скрутну хвилину: «Якщо все інше не спрацює, вони запропонують затишний притулок».

Серед відомих мешканців Рубльовки – експрезидент України Віктор Янукович, який утік після Революції гідності 2014 року, хоча згодом, можливо, переїхав до Сочі.

фото з відкритих джерел

Там же, за даними видання, свого часу переховувалися колишній грузинський лідер Аслан Абашидзе та ексочільник Киргизстану Аскар Акаєв, а родина екс-президента Югославії Слободана Мілошевича описувала «щасливе друге життя» в лісистих околицях району.

Скинуті лідери зазвичай прибувають до Росії зі значними активами: за даними Financial Times, портфель нерухомості родини Асада в Москві оцінюють у 40 млн доларів. Утім, за словами Галеотті, Кремль розраховує, що втікачі привезуть із собою заощадження на швейцарських рахунках, аби не стати тягарем для російської казни, – адже головна стаття витрат на утримання вигнанців це охорона.

Колишні лідери в еміграції нерідко залишаються ціллю для помсти навіть через роки. Українські спецслужби відстежували перебіжчиків і заявляли про ліквідацію окремих постатей, зокрема колишнього нардепа Іллі Киви, якого застрелили під Москвою у 2023 році. Джерело у спецслужбах України повідомило виданню, що такі операції мають демонструвати: хай куди тікає людина, її все одно знайдуть, а Росія витрачатиме дедалі більше часу й ресурсів на пошук нових перебіжчиків.

За притулком до Москви звертаються не лише світові лідери. Аналітик Інституту дослідження зовнішньої політики Макс Гесс оцінює, що в Росії нині живуть щонайменше два десятки колишніх депутатів від Партії регіонів. За його словами, менш впливові вигнанці можуть отримати захист в обмін на додаткові послуги – наприклад, розвіддані чи компромат на фінансові схеми, які стають козирем у переговорах із Кремлем.

Колишні лідери також можуть служити пропагандистським цілям: Янукович з'являвся у відео на російських державних каналах, де критикував ЄС і застерігав від «спроб Заходу втягнути Україну в НАТО». Утім, за словами Гесса, життя високопоставленого вигнанця в Росії – це «позолочена клітка»: для лідерів, які звикли до необмеженої влади, існування під контролем і в безвісті стає дуже відчутною ціною.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Кремль допоміг Асаду втекти із Сирії, коли зрозумів, що більше не може врятувати його режим. До слова, колишнього нардепа-колаборанта Іллю Киву застрелили в Підмосков'ї в грудні 2023 року – в ГУР тоді заявили, що подібна доля чекає й інших зрадників.