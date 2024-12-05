Вперше у Великій Британії імʼя Мухаммед стало найпопулярнішим для хлопчиків

Торік в Британії та Уельсі народився 4661 Мухаммед, коли у 2022 році – 4177. Мохаммед посів 28-ме місце з 1601, коли Мохаммад – 68-ме з 835 дітьми

До сотні найпопулярніших імен для хлопчиків в Уельсі та Англії і раніше потрапляли три варіанти арабського імені Мухаммед

У Великій Британії вперше найпопулярнішим імʼям для хлопчиків стало Мухаммед: воно було в переліку топ-10 найкращих імен із 2016 року. Про це свідчать дані Управління національної статистики Британії (ONS), повідомляє The Guardian.

Цьогоріч імʼя Мухаммед обігнало попереднього фаворита серед британців – Ноя. Третє місце у рейтингу посів Олівер. Водночас для дівчаток найпопулярнішим імʼя 8-й рік поспіль залишається Олівія. Друге й треті місця посіли Амелія та Ісла відповідно.

Зазначено, що кожного року Управління національної статистики у Великій Британії аналізує нові дані про дитячі імена, визначаючи серед них найпопулярніші та навпаки. Рейтинг складали на основі точного написання імен, зазначених при реєстрації народження: таким чином схожі імена з різними варіантами написання враховувалися окремо.

До сотні найпопулярніших імен для хлопчиків в Уельсі та Англії попередніми роками потрапляли три варіанти написання арабського імені Мухаммед. Однак у 2023 році один із них очолив список.

Торік в Британії та Уельсі народився 4661 Мухаммед, коли у 2022 році – 4177. Мохаммед посів 28-ме місце з 1601, коли Мохаммад – 68-ме з 835 дітьми.

Згідно з даними, Мухаммед було найпопулярнішим імʼям серед хлопчиків у чотирьох з девʼяти регіонів Англії та 63-м найпопулярнішим в Уельсі.

Натомість Олівія була найпопулярнішим імʼям серед дівчаток у пʼяти з девʼяти регіонах Англії та першою в Уельсі. Також імʼя з 2006 року було в топ-3.

Водночас у країні впав рейтинг королівських імен. У 2023 році Джордж посів четверте місце з 3494: кількість дітей, які отримали це імʼя, вперше за 10 років впала нижче 4 тис. Вільям опинився на 29-му місці, Луїс – на 45, а Шарлотта посіла 23 місце у рейтингу найпопулярніших імен для дівчаток.

Нагадаємо, нова оцінка числа іммігрантів, опублікована 28 листопада Бюро національної статистики Британії, змусила провідних політиків країни робити гучні заяви та давати пресконференції. З'ясувалося, що останні два-три роки населення Великої Британії приростає за рахунок приїжджих майже на мільйон людей на рік. Про це пише BBC.

Бюро національної статистики (БНС) оголосило, що переглянуло свою оцінку сальдо міграції, тобто різниці між тими, хто прибув і поїхав, і тепер вважає, що з червня 2022 року до червня 2023 року це сальдо склало 906 тис. осіб. Приїхали до Британії приблизно 1,3 млн. осіб, поїхали – 414 тис.

Так, у суботу, 5 жовтня, Велика Британія зафіксувала новий рекорд за кількістю мігрантів, які нелегально перетнули Ла-Манш на невеликих човнах. Цього дня до британських берегів прибуло 17 човнів з 973 особами на борту.