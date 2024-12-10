Фірма, яка торгує парфумами, хоче стягнути кошти зі скандальної художниці Морозюк

Ймовірно, замовник злякався «хейту» і тепер не хоче, щоб його асоціювали з прізвищем художниці, припускає адвокат Морозюк

Товариство з обмеженою відповідальністю «Візаж Дістрібюсьон», яке спеціалізується на оптовій торгівлі парфумними та косметичними товарами, хоче розірвати договір із підприємницею Софією Морозюк (відома як Соня Морозюк) і повернути 79,3 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Позов надійшов до суду наприкінці серпня цього року. У коментарі «Главкому» представниця відповідача, адвокат Ольга Дроботько зазначила, що минулого року ТОВ «Візаж Дістрібюсьон» замовило у Морозюк розробку дизайну упаковки під палітру тіней.

«Розроблена упаковка, мала кольоровий вигляд із написом. Як усе було готово, робота передана замовнику, який сплатив Соні Морозюк кошти за виконану роботу. Однак після публічного «хейту» імені Морозюк ТОВ «Візаж Дістрібюсьон», вочевидь, вирішило, що йому невигідно продавати свою продукцію в упаковці, яку виготовила художниця Соня Морозюк», – пояснила адвокат.

Крім цього, у рамках цієї справи Соня Морозюк ініціює проведення судової експертизи об’єкту інтелектуальної власності. Ідеться про дві різні роботи художниці, схожі за кольоровою гамою, одна з яких була викладена авторкою в соціальній мережі.

За відомостями аналітичної системи YouControl, ТОВ «Візаж Дістрібюсьон» створено у грудні 2002 року. Компанія записана на громадянина Франції Армана Гошаєші.

Нагадаємо, що 2023 року Соня Морозюк опинилася в епіцентрі корупційного скандалу через родину свого екскоханого, львівського бізнесмена Романа Гринкевича. Бізнесмена та його батька правоохоронці підозрюють у розкраданні грошей на закупівлях для Міноборони та створенні злочинної організації. 17 січня Морозюк розірвала заручини з Гринкевичем та пообіцяла продати його подарунки.

Раніше повідомлялося, що екс наречена підозрюваного у корупції Романа Гринкевича вулична художниця Соня Морозюк розповіла, що на все її майно досі накладено арешт. Про це вона сказала у програмі «33 запитання» на YouTube-каналі «Люкс фм».

«Усе моє майно під арештом, але хочу зазначити, що я не є фігурантом справи, я не є навіть свідком, тобто я ніяк по справі не проходжу», – скаржиться Морозюк.

Втім, Соня налаштована на позитив: «Я думаю, що до майна «докопалися» через резонанс у суспільстві. Але нічого, все буде добре, я маю всі документи, які надала у відповідні органи».

Також додамо, що у 2024 році Соня Морозюк, за версією Google, потрапила до числа персон, яке було серед найпопулярніших пошукових запитів в українців.