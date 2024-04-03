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Бразилія пропонує надати Путіну імунітет від переслідування Гаазького суду – Reuters

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Бразилія пропонує надати Путіну імунітет від переслідування Гаазького суду – Reuters
Бразилія ратифікувала Римський статут у 2002 році і зобов'язана заарештувати Путіна, якщо він прибуде на територію країни
фото з відкритих джерел

Бразильська ініціатива дозволить Путіну взяти участь у запланованому на листопад саміті G20 у Ріо-де-Жанейро

Влада Бразилії запропонувала ввести імунітет від переслідування Міжнародного кримінального суду (МКС) для глав держав, які не визнали його юрисдикцію. Відповідну ініціативу країна направила на розгляд Комісії міжнародного права в Женеві, пише Reuters із посиланням на документ.

На думку Ріо-де-Жанейро, подібний імунітет дозволить перешкоджати «довільному використанню кримінальної юрисдикції» в Гаазі і сприятиме мирним відносинам між країнами. Видання зазначає, що схвалення бразильської ініціативи дозволить російському диктатору Володимиру Путіну взяти участь у запланованому на листопад саміті G20 у Ріо-де-Жанейро. Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва раніше говорив, що запросив російського президента на захід.

Бразилія ратифікувала Римський статут у 2002 році. Це накладає на країну зобов'язання заарештувати Путіна за ордером МКС, якщо він прибуде на територію країни. Однак міністр закордонних справ країни Мауро Вієйра заявив, що Бразилія не планує арештовувати російського диктатора Володимира Путіна на саміті G20. Вієйра заявив, що для арешту Путіна «має бути наказ». Але який саме – чиновник не уточнив.

Зазначимо, президент Бразилії Лула да Сільва заявив, що питання арешту російського диктатора Володимира Путіна його країною вирішуватиме суд. Раніше Лула да Сільва запевняв, що Путіна не заарештують.

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині у незаконній депортації сотень дітей з України. Росія заперечує причетність до воєнних злочинів або насильницького вилучення українських дітей. Путін неодноразово пропускав міжнародні зустрічі, і не був присутній на G20 у Делі, відправивши міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

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Теги: Римський статут арешт імунітет Бразилія путін Міжнародний кримінальний суд

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