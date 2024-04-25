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Американські аналітики пояснили, що стоїть за арештом заступника Шойгу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Американські аналітики пояснили, що стоїть за арештом заступника Шойгу
Заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова затримано за підозрою в отриманні хабаря
фото з відкритих джерел

Аналітики зазначили, що арешт викликав у інформаційному просторі РФ спекуляції стосовно нового витоку кадрових змін у російській армії

Ознак того, що російська влада розпочала великомасштабні звільнення чи затримання військовослужбовців після арешту заступника міністра оборони Тимура Іванова, немає. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські джерела не уточнили, із чим може бути пов'язана підозра посадовцю у державній зраді. Водночас українські ЗМІ, посилалися на джерела в українській розвідці, згадали стосовно операції ГУР з кіберпроникнення у мережі міноборони РФ в березні 2024 року. Тоді розвідники отримали офіційні документи та конфіденційну інформацію щодо Іванова. Це, як вважають ЗМІ, й спонукало Кремль розпочати щодо нього розслідування.

Аналітики зазначили, що арешт викликав у інформаційному просторі РФ спекуляції стосовно нового витоку кадрових змін у російській армії й твердження про те, що це є частиною кремлівських фракційних конфліктів. У ISW не помітили переважання російських тверджень про те, що арешт посадовця може бути пов'язаний із конкретною фракційною суперечкою. Російські джерела назвали це затримання першим із багатьох очікуваних кадрових змін, а також початком великої "чистки" у російських військових відомствах.

«Ми не помітили ознак того, що російські військові розпочали великомасштабні звільнення чи затримання військовослужбовців», – підсумували в ISW.

Як повідомлялося, с.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що лідеру Кремля Володимиру Путіну повідомили про затримання Іванова, а міністра оборони РФ Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це.

Як пишуть росЗМІ, Іванов брав участь у створенні головного храму збройних сил, парку «Патріот», космодрому «Східний», а після повномасштабного вторгнення в Україну – у проєктах РФ в окупованому Маріуполі.

24 квітня, Басманний суд Москви відправив у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого обвинувачують в отриманні хабара в особливо великому розмірі. 

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Теги: росія Сергій Шойгу

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