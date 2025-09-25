Головна Світ Політика
Британія вигадала оригінальний спосіб, як зекономити на утриманні вʼязнів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Британія вигадала оригінальний спосіб, як зекономити на утриманні вʼязнів
Добровільне повернення злочинців на батьківщину дозволяє Британії заощадити до 54 тис. фунтів стерлінгів на рік
Британія видає засудженим іноземцям гроші за згоду на депортацію

Велика Британія видає засудженим іноземцям по 2 тис. фунтів стерлінгів за згоду на депортацію. За словами міністерки внутрішніх справ, це значно заощаджує гроші платників податків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Днями британський мовник показав, як майже 50 іноземців зібрали з імміграційних центрів для повернення у Румунію. Усі вони прибули до Великої Британії легально, але скоїли злочини й мали бути депортованими. На борту літака кожному із них видали по картці із 2 тис. фунтами стерлінгів.

Як пише The Times, урядова ініціатива під назвою «Схема спрощеного повернення», яка передбачає виплату засудженим у Великій Британії іноземцям грошей за повернення на батьківщину, діє із 2006 року. Згідно зі змінами до закону, які набули чинності 23 вересня, іноземних злочинців також можуть депортувати після відбуття лише 30% терміну покарання, а не 50%, як було раніше.

За словами міністерки внутрішніх справ Шабани Махмуд, добровільне повернення правопорушників заощаджує гроші британським платникам податків, оскільки в іншому випадку доведеться витратити ще більше коштів на утримання засуджених у в’язницях. Добровільне повернення злочинців на батьківщину до відбуття терміну ув’язнення у Великій Британії дозволяє заощадити до 54 тис. фунтів стерлінгів на рік.

Зараз у в’язницях Англії та Уельсу перебуває майже 11 тис. правопорушників з інших країн, що становить понад восьму частину загальної кількості, і коштує платникам податків майже 600 мільйонів фунтів стерлінгів на рік. У 2024 році з Великої Британії загалом депортували близько 34 тис. людей – найбільше з 2017 року та на 25% більше, ніж у 2023 році.

До слова, адміністрація Дональда Трампа заявила, що перевіряє понад 55 млн осіб, які мають дійсні візи США, на предмет будь-яких порушень, які можуть призвести до депортації. Це частина посилених заходів щодо іноземців, яким дозволено перебувати в Америці.

Теги: Велика Британія в'язниця депортація

