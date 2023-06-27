Командирів підрозділів «Вагнер» затримано у Сирії – ЗМІ

Офіційно влада РФ або Сирії поки не коментувала інформацію про затримання бойовиків

Як повідомляють місцеві телеканали, затримано командирів ПВК «Вагнер»

Бойовиків приватної військової компанії «Вагнер» затримують у Сирії. Про це повідомив російський пропагандист Акім Апачев.

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«Проходять повідомлення про затримання бійців ПВК «Вагнер» у Сирії. Приймають твердо, є жертви», – йдеться у повідомленні.

Також про затримання «вагнерівців» повідомив саудівський телеканал «Аль-Хадас», пославшись на власні джерела. Згідно з цими даними, трьох командирів ПВК «Вагнер» також затримано на авіабазі Хмеймім. Крім того, поліція відвідала представництва ПВК у Дейр-ез-Зорі, Хамі та Дамаску. Також російська військова поліція затримала голову відділення «вагнерівців» в Ес-Сувейді на півдні Сирії.

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Офіційно влада РФ або Сирії поки не коментувала інформацію про затримання бойовиків.

Зазначимо, що Росія останніми роками нарощувала присутність в Африці, відправляючи бойовиків «Вагнера» до Центральної африканської республіки (ЦАР), Сирії, Лівії, Північного та Південного Судану.

Нагадаємо, що ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова. Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни.

Влада Кремля має намір з'ясувати, хто з чиновників та топ-менеджерів держкорпорацій залишив Росію під час заколоту приватної військової компанії «Вагнер» 23-24 червня. Голова Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що всіх таких людей потрібно звільнити.