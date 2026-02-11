Головна Світ Політика
Каллас закликала Європу узгоджувати контакти з Путіним

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Каллас закликала європейські країни координувати будь-які контакти з російським диктатором Володимиром Путіним
фото: Reuters

Каллас запропонувала Європі спільну стратегію щодо переговорів з РФ

Глава європейської дипломатії Кая Каллас закликала європейські країни координувати будь-які контакти з російським диктатором Володимиром Путіним і спершу виробити спільну позицію Євросоюзу. Про це пише DW, передає «Главком».

«Давайте спочатку обговоримо, про що саме ми хочемо говорити з росіянами, перш ніж міркувати, хто саме буде з ними говорити», – заявила Каллас під час зустрічі з журналістами в Брюсселі.

Коментуючи заклики окремих політиків повернутися до діалогу з Кремлем, Каллас наголосила, що такі кроки мають бути узгоджені на загальноєвропейському рівні. За її словами, у найближчі дні ЄС напрацює власне бачення того, яких результатів він прагне досягти для забезпечення довгострокового та сталого миру.

Як повідомляє AFP, після цього відповідний перелік пропозицій буде передано країнам-членам Європейського Союзу.

Раніше Каллас заявила, що Європа в рамках мирного врегулювання та припинення війни в Україні повинна вимагати від Росії кількох поступок. І цей список вже підготовлений. 

До слова, російський диктатор Володимир Путін не має наміру припиняти агресію проти України та розглядає мирні переговори як дипломатичну гру, де він зможе «перехитрити» Вашингтон. За даними Служби зовнішньої розвідки Естонії, Кремль використовує діалог із США лише для затягування часу, не плануючи жодної змістовної співпраці. 

Теги: Кая Каллас путін переговори

