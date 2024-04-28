WP: Світові лідери намагаються налагодити зв'язки з Трампом

Радники Трампа стверджують, що він, схоже, отримує задоволення від зустрічей з іноземними високопосадовцями

Прагнучи повернутися до Білого дому, Трамп регулярно спілкується з іноземними посадовцями, які намагаються вплинути на його думку щодо низки питань. Про це пише The Washington Post.

Зокрема, у березні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Дональда Трампа та переконував його, що Росія знищить Україну і врешті-решт виграє війну й що Сполучені Штати повинні прийняти цю реальність.

Кілька тижнів потому міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон звернувся до Трампа з іншою пропозицією. Він попередив колишнього президента США, що той повинен продовжувати надавати військову допомогу Україні, оскільки Росія не зупиниться, поки не захопить всю країну.

А минулого тижня президент Польщі Анджей Дуда говорив про війну в Україні й закликав Трампа продовжувати фінансувати українців у разі обрання його президентом. Трамп сказав йому, що Європа повинна робити більше, щоб допомогти Україні.

Прагнучи повернутися до Білого дому, Трамп регулярно спілкується з іноземними посадовцями, які намагаються вплинути на його думку щодо низки питань. Центральне місце в багатьох дискусіях посідає майбутнє війни в Україні – питання, на яке Трамп і Байден мають різні погляди.

«Але неясно, чи матимуть ці розмови вплив на колишнього президента, який імпульсивно приймає рішення», – пише The Washington Post.

Законодавці та експерти з питань зовнішньої політики кажуть, що ці зустрічі не є чимось незвичайним, але відрізняються тим, що Кемерон, та Орбан мають різну позицію.

Один з європейських послів, який спілкувався з Трампом каже, що він часто дивував союзників своїми рішеннями й не мав чіткого розуміння зовнішньої політики, а багато лідерів вважали, що він керував з позиції нарцисизму та помсти.

Серед світових лідерів, з якими розмовляв Трамп, є глави держав та інші посадовці, які зазнали міжнародної критики за репресивну тактику правління. З деякими з них Трамп має давні стосунки, наприклад, зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом.

«Різні лідери підходять до нього по-різному: деякі намагаються лестити йому, деякі намагаються зціпити зуби й бути терплячими», – сказав Джон Болтон, колишній радник Трампа з національної безпеки, який став критично ставитися до нього.

Радники Трампа стверджують, що він, схоже, отримує задоволення від зустрічей з іноземними високопосадовцями, і його команда часто із задоволенням зустрічається з лідерами, які також виступають у Білому домі та перед законодавцями на Капітолійському пагорбі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки є стратегічним партнером України, і наша держава буде працювати з будь-яким президентом, котрого обере американський народ. Так він відповів на запитання, чи зможе він працювати із Трампом, якщо той переможе на виборах у США.