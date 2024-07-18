Нардеп Мазурашу шокований «зубожінням» Тищенка

Георгій Мазурашу та Микола Тищенко балотувалися у 2019 році від партії «Слуга народу»

Георгій Мазурашу став на захист діяльності Тищенка у нібито боротьбі із «лісовою мафією та шахрайськими колцентрами»

Народний депутат України Георгій Мазурашу разом із другом відвідали депутата Миколу Тищенка, який зараз перебуває під «несправедливим» домашнім арештом. Допис про це Мазурашу опублікував на Facebook.

«Відвідали ... нашого колегу по спорту Миколу Миколайовича Тищенко, який перебуває під домашнім арештом за, мʼяко кажучи, дивною «політичною» підозрою за «незаконне позбавлення волі» (яка незрівняно більше пасувала би тим особам у формі, які ганебно для України реально по суті позбавляють волі громадян, які, на відміну від того постраждалого, не йдуть додому…)», – написав нардеп.

Мазурашу наголосив, що нарешті дізнався про умови життя Миколи Тищенка, і акцентував увагу, що за часи депутатства, статки колишнього ресторатора зменшилися.

«Нарешті, побачив як живе «чоловік з телевізора», який зайшов в парламент з бізнесу – багатшим, ніж є тепер. Гарна квартира у багатоповерхівці. Думав, що в приватному будинку. Але то таке ...», – зауважив нардеп.

Також Георгій Мазурашу став на захист діяльності Тищенка у нібито боротьбі із лісовою мафією та шахрайськими колцентрами.

фото: Facebook / Георгій Мазурашу

«А, і, так, хто бездумно піддається маніпулятивним впливам і вважає, що Тищенко (який пішов проти лісової мафії, а потім і проти шахрайських колцентрів) – «такий-сякий», і «так йому і треба», бо він же «незаконно позбавляв волі»:), - спокійно блокуйте, щоби ми взаємно не витрачали час;)», – додав нардеп. Мазурашу запевнив, що відповість на усі питання тих, хто «хоче розібратися в чомусь по суті».

скриншот: Facebook / Георгій Мазурашу

Нагадаємо, чинному народному депутату України Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

25 червня суд обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, якому зранку слідчі ДБР вручили підозру. За рішенням суду Тищенко має перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Також нардеп має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.

Народний депутат Микола Тищенко раніше вже прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».