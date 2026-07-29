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Під час проходження ВЛК чоловік смертельно поранив лікарку

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Під час проходження ВЛК чоловік смертельно поранив лікарку
У Подільському РТЦК та СП Києва чоловік смертельно поранив лікарку ВЛК, його затримала поліція.
фото: KyivMTCK

Чоловіка, якого поліція доставила до Подільського ТЦК через порушення військового обліку

У Києві під час проходження військово-лікарської комісії сталася смертельна трагедія. Чоловік, якого доставили до територіального центру комплектування через порушення правил військового обліку, завдав ножових поранень лікарці. Від отриманих травм жінка померла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

За інформацією ТЦК, представники Національної поліції доставили порушника військового обліку до Подільського районного у Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Оскільки чоловік не пройшов військово-лікарську комісію, його направили на ВЛК до позаштатної військово-лікарської комісії №1.

Під час проходження ВЛК чоловік смертельно поранив лікарку фото 1
скриншот із Facebook

Близько 15:30 під час огляду в кабінеті хірурга чоловік напав на лікарку та завдав їй ножових ударів. Медики не змогли врятувати потерпілу – вона померла від отриманих поранень.

Нападника одразу затримали працівники Національної поліції. На місці працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини злочину. Тривають слідчі дії.

У Київському міському ТЦК та СП наголосили, що затриманого буде притягнуто до кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

У центрі комплектування також звернули увагу, що військово-лікарські комісії є цивільними установами, не підпорядковуються органам військового управління Збройних сил України, а їхній медичний персонал складається виключно з цивільних працівників.

Нагадаємо, у селищі Лехнівка Хмельницької області перевіряють обставини інциденту, що стався під час мобілізаційних заходів. За словами сина 61-річного чоловіка, який служить у Збройних силах України, його батька нібито прикували наручниками до автомобіля, застосували до нього фізичну силу та газовий балончик.

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Теги: ТЦК Київ мобілізація

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