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Данія оголосила військову допомогу на €295 млн: що отримає Україна

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Данія оголосила військову допомогу на €295 млн: що отримає Україна
Загалом Данія оголосила про військову підтримку України на загальну суму майже €5,9 млрд на 2022-2028 роки
фото з відкритих джерел

Кошти підуть на безпілотники, виробництво ракет, а також розвиток морського потенціалу ЗСУ

Уряд Данії оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на 2,2 млрд крон (близько €295 млн). Гроші підуть на розвиток морського потенціалу ЗСУ, а також безпілотники та виробництво запчастин ракет, повідомило Міністерство оборони країни.

Кошти з нового пакету залучать, з-поміж іншого, в оборонну промисловість України для придбання та безоплатної передачі зброї та боєприпасів, безпілотників та виробництва ракетних деталей у співпраці з Нідерландами та Чехією, а також на допомогу у морській сфері. €28,5 млн з загальної суми допомоги підуть безпосередньо в інвестування українського ОПК.

«У березні я відвідав низку українських підприємств оборонної промисловості в Києві, і стало зрозуміло, що є великий потенціал для майбутньої співпраці, яка може постачати необхідне обладнання в Україну, що допоможе змінити ситуацію на полі бою», – заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

Глава Міноборони Данії відзначив, що прямі інвестиції в українську ОПК – це нова ініціатива, яка, як він сподівається, може надихнути інші країни зробити те ж саме, щоб Україна сама могла виробляти більше військового обладнання. Пакет також передбачає укладення низки угод із союзниками щодо закупівель і пожертв для України від оборонної промисловості західних країн, а також спільних пожертвувань. Частину зброї постачатимуть данські компанії.

Загалом Данія вже оголосила про військову підтримку України на загальну суму в 41,4 млрд данських крон (майже €5,9 млрд) на 2022-2028 роки.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини схвалив створення міжнародного приватного інвестиційного фонду для відновлення України. «Державних грошей буде недостатньо, нам також знадобляться приватні інвестори», – зазначила міністерка економічного співробітництва та розвитку ФРН Свенья Шульце. Згідно з останніми прогнозами Світового банку, Україні наразі потрібно близько $486 млрд, щоб компенсувати збитки, завдані війною Росії.

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Теги: Міноборони гроші Данія Україна військова допомога

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