Делегація України прибула на переговори в Абу-Дабі

Тристороння зустріч відбудеться сьогодні в Об’єднаних Арабських Еміратах

Українська делегація прибула в Абу-Дабі (ОАЕ), де заплановані тристоронні переговори між Україною, США та РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

На перемовинах в Абу-Дабі Україну представлятимуть голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, очільник офісу президента Кирило Буданов та секретар РНБО Рустем Умєров. Від США будуть присутні спецпредставник Трампа Стів Віткофф та зять американського президента Джаред Кушнер. Росію представлятимуть: начальник Головного управління Генштабу РФ Ігор Костюков та офіцер військової розвідки Олександр Зорін.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою перед новим раундом тристоронніх зустрічей в Об'єднаних Арабських Еміратах. Він також згадав про енергетичне перемирʼя з РФ, назвавши його таким, що «допомагає досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату». Він закликав американську сторону «бути й надалі рішучою в забезпеченні необхідних умов для діалогу».

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що чергова тристороння зустріч відбудеться в Об’єднаних Арабських Еміратах цього тижня – у середу й четвер.

Як повідомлялося, Росія почала активно просувати «формулу Анкориджа», посилаючись на саміт США та РФ, що відбувся в серпні 2025 року на Алясці. Однак, як зазначає CNN у своєму аналізі, жодної реальної домовленості тоді досягнуто не було, і сама «формула» є радше елементом російської пропаганди, ніж основою для мирних переговорів.