Демократи запропонували Конгресу виділити Україні $15 млрд

Конгрес США розглядає законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану

Посадовці визначили, на що Україна зможе витратити запропоновані кошти

Демократи у Палаті представників США запропонували надати Україні $15 млрд військового фінансування. Кошти передбачені для закупівлі оборонної продукції та послуг. Відповідну поправку подали до законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Комітет з регламенту Палати представників США.

Поправку №5 подали конгресмени-демократи Ґреґорі Мікс, Білл Кітінг, Майк Квіглі та Джеймі Раскін. На сайті Комітету з регламенту Палати представників вона має статус Submitted – «подана».

Документ передбачає $15 млрд іноземного військового фінансування для України. Зокрема, кошти пропонується спрямувати на закупівлю оборонної продукції, оборонних послуг, а також послуг із проєктування та будівництва.

Текст поправки передбачає надання державному секретарю США повноважень виділити Україні $15 млрд додатково до коштів, які вже доступні за відповідною програмою згідно з Arms Export Control Act.

Пропозицію внесли до законопроєкту H.R. 5334 – Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Документ стосується посилення санкційного тиску на Росію та Іран. Таким чином, фінансування України пропонується додати до санкційного законопроєкту, а не запровадити замість санкцій.

Комітет із регламенту Палати представників розглянув поправки до законопроєкту 14 вересня. Три інші пропозиції демократів були винесені на окремі голосування. Вони, зокрема, стосувалися широких вторинних тарифів та умов скасування санкцій. Необхідної підтримки ці ініціативи не отримали.

Водночас поправка №5 про $15 млрд військового фінансування для України окремого голосування у комітеті не мала. Сам Комітет з регламенту підтримав процедурне рішення щодо законопроєкту сімома голосами проти трьох.

Нагадаємо, 15 вересня Палата представників США подолала процедурну перепону для розгляду законопроєкту про посилення санкцій проти Росії та Ірану. За відповідну резолюцію проголосували 214 конгресменів, 211 висловилися проти.

Голосування стосувалося не остаточного схвалення самого законопроєкту, а регламенту, який відкрив шлях до його подальшого розгляду. Комітет із регламенту Палати представників зазначає, що відповідне правило вже ухвалене Палатою.