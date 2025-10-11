Трамп знову передумав та заявив, що зустріч з Сі таки можлива

Трамп уточнив, що зустріч з Сі вже ж можлива

Трамп заявив, що не скасовував зустріч з Сі

Президент США Дональд Трамп спростував своє ж повідомлення в соціальній мережі Truth Social, де він повідомляв про скасування зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. У своїй новій заяві Трамп уточнив, що не скасував переговори, хоча й залишив відкритим питання щодо їхнього проведення. Про це американський лідер сказав під час брифінгу в Овальному кабінеті, передає «Главком».

Журналіст поцікавився, чи скасував Трамп зустріч із Сі, на що він відповів: «Ні, я не скасував, але я все одно поїду, тож, можливо, зустріч все ж відбудеться. Але ви ж знаєте – вони зробили щось таке, на що світ точно не погодиться».

Нещодавно Трамп оголосив про можливе скасування зустрічі через посилення контролю Китаєм за експортом рідкоземельних металів, що, за словами президента, викликало занепокоєння. Він заявив, що такі дії з боку Пекіна роблять країну «надзвичайно ворожою» до США.

«Я мав зустрітися з головою Сі на саміті АТЕС у Південній Кореї, але тепер, схоже, для цього немає підстав», – раніше писав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив про намір ввести масштабні торгові санкції проти Китаю, починаючи з 1 листопада 2025 року. Ще на початку жовтня американський президент анонсував зустріч з Сі.

Раніше Трамп відзначив, що його відносини з китайським колегою є «дуже хорошими». За словами Трампа, Вашингтон «дуже близький» до досягнення торгової угоди з Пекіном та не виключив, що зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном до кінця 2025 року.

Також президент США Дональд Трамп заявляв, що китайський лідер Сі Цзіньпін хоче відвідати Сполучені Штати.

За повідомленням The Wall Street Journal, лідер Китаю Сі Цзіньпін може вимагати від президента США Дональда Трампа виступити проти незалежності Тайваню в обмін на укладення бажаної США торгівельної угоди.