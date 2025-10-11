Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп знову передумав та заявив, що зустріч з Сі таки можлива

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп знову передумав та заявив, що зустріч з Сі таки можлива
Трамп уточнив, що зустріч з Сі вже ж можлива
фото: Reuters

Трамп заявив, що не скасовував зустріч з Сі

Президент США Дональд Трамп спростував своє ж повідомлення в соціальній мережі Truth Social, де він повідомляв про скасування зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. У своїй новій заяві Трамп уточнив, що не скасував переговори, хоча й залишив відкритим питання щодо їхнього проведення. Про це американський лідер сказав під час брифінгу в Овальному кабінеті, передає «Главком».

Журналіст поцікавився, чи скасував Трамп зустріч із Сі, на що він відповів: «Ні, я не скасував, але я все одно поїду, тож, можливо, зустріч все ж відбудеться. Але ви ж знаєте – вони зробили щось таке, на що світ точно не погодиться».

Нещодавно Трамп оголосив про можливе скасування зустрічі через посилення контролю Китаєм за експортом рідкоземельних металів, що, за словами президента, викликало занепокоєння. Він заявив, що такі дії з боку Пекіна роблять країну «надзвичайно ворожою» до США.

«Я мав зустрітися з головою Сі на саміті АТЕС у Південній Кореї, але тепер, схоже, для цього немає підстав», – раніше писав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив про намір ввести масштабні торгові санкції проти Китаю, починаючи з 1 листопада 2025 року. Ще на початку жовтня американський президент анонсував зустріч з Сі.

Раніше Трамп відзначив, що його відносини з китайським колегою є «дуже хорошими». За словами Трампа, Вашингтон «дуже близький» до досягнення торгової угоди з Пекіном та не виключив, що зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном до кінця 2025 року.

Також президент США Дональд Трамп заявляв, що китайський лідер Сі Цзіньпін хоче відвідати Сполучені Штати. 

За повідомленням The Wall Street Journal, лідер Китаю Сі Цзіньпін може вимагати від президента США Дональда Трампа виступити проти незалежності Тайваню в обмін на укладення бажаної США торгівельної угоди.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп переговори Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мита Трампа, знижки для Індії, безпілотники в Європі, нова ідеологічна стратегія Китаю – короткі підсумки тижня
Трамп, мита та Росія: чого чекати Європі
14 вересня, 18:12
Гра Росії з США – це конфлікт з Китаєм. На кону – рідкоземи Арктики
Гра між США, Китаєм і Європою. Путін йде ва-банк
16 вересня, 11:06
Вбивство активіста Чарлі Кірка стало резонансною подією у США
Вбивство Чарлі Кірка. Стали відомі нові деталі про ймовірного кілера
11 вересня, 17:39
Трамп прокоментував порушення повітряного простору Естонії Росією
Трамп прокоментував порушення повітряного простору Естонії Росією
20 вересня, 00:32
Сі Цзіньпін прагне змінити позицію Трампа щодо Тайваню
Сі Цзіньпін може вимагати від Трампа виступити проти незалежності Тайваню – WSJ
29 вересня, 01:32
Президент Венесуели підписав указ про мобілізацію сил безпеки на випадок вторгнення США
Президент Венесуели підписав указ про мобілізацію сил безпеки на випадок вторгнення США
30 вересня, 05:07
Ракета Tomahawk
США переживають, чи зможуть контролювати використання Tomahawk в Україні – Axios
8 жовтня, 04:56
Трамп розкритикував імміграційну політику інших країн
Трамп виступив на Генасамблеї ООН: головні тези
23 вересня, 18:32
Трамп знову повернувся до TikTok
«Ви мені сильно винні». Трамп звернувся до молоді у TikTok
7 жовтня, 19:35

Політика

Декілька країн розробляють план евакуації через загрозу нападу Росії
Декілька країн розробляють план евакуації через загрозу нападу Росії
Трамп знову передумав та заявив, що зустріч з Сі таки можлива
Трамп знову передумав та заявив, що зустріч з Сі таки можлива
Трамп каже, що не просив Нобелівську премію миру, але «врятував мільйони життів»
Трамп каже, що не просив Нобелівську премію миру, але «врятував мільйони життів»
Зеленський обговорив з Мерцом та Стармером енергетичну ситуацію в Україні
Зеленський обговорив з Мерцом та Стармером енергетичну ситуацію в Україні
Викрадення українських дітей РФ. Меланія Трамп заявила, що Путін відповів на її лист
Викрадення українських дітей РФ. Меланія Трамп заявила, що Путін відповів на її лист
Трамп подякував Путіну за підтримку
Трамп подякував Путіну за підтримку

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua