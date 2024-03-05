Ордер на арешт російських командувачів. Зеленський відреагував
«Міжнародне правосуддя вимагає часу, але воно невідворотне»
Нові ордери на арешт двох російських командувачів від Міжнародного кримінального суду (МКС) доводять, що правосуддя для агресора є невідворотним. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у X.
Глава держави зазначив, що вітає рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт командувачів дальньої авіації та Чорноморського флоту Росії, яких звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, які були скоєні під час обстрілів інфраструктури України у 2022 та 2023 роках.
За словами Зеленського, кожен російський командир, який віддає накази про удари по цивільних та об'єктах інфраструктури, повинен знати, що справедливість настане і його притягнуть до відповідальності.
«Міжнародне правосуддя вимагає часу, але воно невідворотне. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб жоден російський звір, відповідальний за вбивства українських дітей, жінок і чоловіків, не залишився безкарним. І жодна кількість зірочок на погонах, жодні кабінетні двері не приховають їх від відповідальності», – додав він.
Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.
Раніше Сили спеціальних операцій (ССО) заявили про загибель командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова внаслідок ракетного удару ЗСУ. Однак Росія цю інформацію не підтвердила, і «Главком» зібрав все, що відомо станом на зараз.
До слова, мешканці Севастополя показали, який нині має вигляд будівля штабу Чорноморського флоту РФ.
Командувач Чорноморського флоту РФ адмірал Віктор Соколов особисто віддавав накази про регулярні ракетні удари по енергетичній інфраструктурі нашої країни. За його наказами, підрозділи Чорноморського флоту здійснювали пуски ракет (зокрема 3М14 «Калібр») з кораблів та підводних човнів.
В результаті пошкодження отримали енергооб'єкти у Києві, Київській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій, Черкаській, Житомирській та Івано-Франківській областях.
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