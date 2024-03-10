Туск попередив країни Заходу про наближення війни
«Ми живемо в новий час: за передвоєнної епохи»
Нинішній період в історії західної цивілізації можна описати як передвоєнний. Таку заяву зробив прем'єр Польщі Дональд Туск у себе в Х (колишній Twitter).
«Пішла в минуле повоєнна доба. Ми живемо в новий час: за передвоєнної епохи. Ось чому НАТО та солідарність між Європою та Америкою є важливішими, ніж будь-коли раніше», – написав він.
The post-war epoch is gone. We are living in new times: in a pre-war epoch. This is why NATO and solidarity between Europe and America are more important than ever before.— Donald Tusk (@donaldtusk) March 9, 2024
Аналогічну заяву Туск зробив під час нещодавнього виступу на конгресі Європейської Народної Партії у Брюсселі, пише Polsat News.
«Європа хотіла б розвиватись у часи без воєн. Але сьогодні перед нами простий вибір: або ми воюємо та захищаємо свої кордони та території, або ми впадемо. Немає вагомих причин капітулювати перед злом. Потенціал Європи є більшим, ніж потенціал тих, хто на нас нападає. У цій боротьбі нас ніхто не замінить: ми самі є найкращим гарантом власного успіху», – наголосив польський прем’єр.
Голова уряду Польщі додав, що «боротьба з тоталітарними трендами, корупцією та брехнею йде на багатьох фронтах», і, за його словами, «найяскравішою її ілюстрацією» є те, що відбувається в Україні.
Нагадаємо, НАТО почало у північних частинах Фінляндії, Швеції та Норвегії масштабні військові навчання Nordic Response 24, за участю понад 20 тис. військових із 14 країн. Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що навчання НАТО в скандинавських країнах є сигналом для Росії, що Альянс має здатність діяти, якщо країна-член зазнає нападу.
Як повідомлялося, представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що якщо в країнах Північної Європи з'являться ядерні об'єкти, вони стануть «законними цілями» у разі війни між Росією та НАТО.
До слова, ексголовнокомандувач збройними силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес зазначив, що якщо Україна досягне успіху на полі бою, то Росії не вийде реалізувати свій план із розвалу НАТО.
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