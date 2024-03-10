Туск попередив країни Заходу про наближення війни

Прем'єр Польщі заявив, що у ЄС є вибір: воювати та захищати себе або впасти

«Ми живемо в новий час: за передвоєнної епохи»

Нинішній період в історії західної цивілізації можна описати як передвоєнний. Таку заяву зробив прем'єр Польщі Дональд Туск у себе в Х (колишній Twitter).

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«Пішла в минуле повоєнна доба. Ми живемо в новий час: за передвоєнної епохи. Ось чому НАТО та солідарність між Європою та Америкою є важливішими, ніж будь-коли раніше», – написав він.

The post-war epoch is gone. We are living in new times: in a pre-war epoch. This is why NATO and solidarity between Europe and America are more important than ever before. Будь ласка, читайте текст після реклами March 9, 2024

Аналогічну заяву Туск зробив під час нещодавнього виступу на конгресі Європейської Народної Партії у Брюсселі, пише Polsat News.

«Європа хотіла б розвиватись у часи без воєн. Але сьогодні перед нами простий вибір: або ми воюємо та захищаємо свої кордони та території, або ми впадемо. Немає вагомих причин капітулювати перед злом. Потенціал Європи є більшим, ніж потенціал тих, хто на нас нападає. У цій боротьбі нас ніхто не замінить: ми самі є найкращим гарантом власного успіху», – наголосив польський прем’єр.

Голова уряду Польщі додав, що «боротьба з тоталітарними трендами, корупцією та брехнею йде на багатьох фронтах», і, за його словами, «найяскравішою її ілюстрацією» є те, що відбувається в Україні.

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Нагадаємо, НАТО почало у північних частинах Фінляндії, Швеції та Норвегії масштабні військові навчання Nordic Response 24, за участю понад 20 тис. військових із 14 країн. Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що навчання НАТО в скандинавських країнах є сигналом для Росії, що Альянс має здатність діяти, якщо країна-член зазнає нападу.

Як повідомлялося, представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що якщо в країнах Північної Європи з'являться ядерні об'єкти, вони стануть «законними цілями» у разі війни між Росією та НАТО.

До слова, ексголовнокомандувач збройними силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес зазначив, що якщо Україна досягне успіху на полі бою, то Росії не вийде реалізувати свій план із розвалу НАТО.