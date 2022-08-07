США візьмуть участь у військових навчаннях з Індією, які пройдуть біля кордону Китаю

США візьмуть участь у військових навчаннях неподалік від кордону Китаю

Це будуть 18-ті американо-індійські навчання

Сполучені Штати у жовтні візьмуть участь в спільних військових навчаннях з Індією, які відбудуться неподалік від кордону Китаю. Про це повідомляє CNN.

Відпрацювання з висотної бойової підготовки пройдуть у гірському районі Аулі в штаті Уттаракханд. Він розташований приблизно за 95 кілометрів від спірного індійсько-китайського кордону.

Це будуть 18-ті американо-індійські навчання, які називаються «Юдх Абхьяс» або «Військова практика».

«Партнерство з Індією є одним із найважливіших елементів нашого спільного бачення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону», – зазначили у Міноборони США.

Зазначається, що кордон між Індією та Китаєм визначений нечітко. Де-факто межа встановлена в результаті китайсько-індійської прикордонної війни 1962 року, що була зумовлена давніми історичними територіальними розбіжностями.

Додамо, що днями Китай оголосив про припинення діалогу з США з ряду питань, в тому числі між військовими командирами на театрі військових дій і з питань зміни клімату.

Нагадаємо, 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі після прибуття на Тайвань заявила, що її візит не суперечить політиці США щодо Китаю та «вшановує непохитну відданість Америки підтримці динамічної демократії Тайваню».

Міністерство закордонних справ Китаю висловило «рішучий протест та осуд» у зв'язку з прильотом на Тайвань спікерки нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі.

Також армія Китаю оголосила про проведення навчань у шести районах навколо острова Тайвань. У перший день військових навчань навколо Тайваню китайська армія здійснила у водах поблизу острова 11 пусків своїх потужних балістичних ракет Dongfeng («Східний вітер»).

7 серпня Міністерство оборони Тайваню звинуватило китайські літаки та кораблі у проведенні у суботу імітаційних навчань з нападу на головний острів Тайваню.