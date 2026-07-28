Зустріч Трампа та Зеленського. Білий дім зробив заяву

Президенти обговорили питання посилення української протиповітряної оборони

Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала зустріч американського лідера Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського плідною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у соцмережі Х.

«Президент Трамп завершив свої зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Зеленським та прем’єр-міністром Нетаньягу. Обидві зустрічі пройшли в позитивній атмосфері та були плідними!», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 28 липня Зеленський прилетів до США. Він зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Сторони обговорили питання посилення української протиповітряної оборони, дипломатичні зусилля та подальшу взаємодію команд.

Також Володимир Зеленський зустрівся з лідером Фінляндії Александром Стуббом у США. «Ми обговорили дипломатію. Готуємося до важливих зустрічей у серпні. Дякую, Алексе!», – сказав український президент.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп останніми тижнями почав інакше оцінювати Україну та її президента Володимира Зеленського. Раніше Трамп у приватних розмовах висловлював скепсис щодо перспектив України у війні. Однак останнім часом його ставлення почало змінюватися – він став більш оптимістично оцінювати позиції Києва та дії Зеленського.