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Зустріч Трампа та Зеленського. Білий дім зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зустріч Трампа та Зеленського. Білий дім зробив заяву
У Вашингтоні Зеленський провів зустріч із президентом США
фото: Офіс президента

Президенти обговорили питання посилення української протиповітряної оборони

Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала зустріч американського лідера Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського плідною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у соцмережі Х.

«Президент Трамп завершив свої зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Зеленським та прем’єр-міністром Нетаньягу. Обидві зустрічі пройшли в позитивній атмосфері та були плідними!», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 28 липня Зеленський прилетів до США. Він зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Сторони обговорили питання посилення української протиповітряної оборони, дипломатичні зусилля та подальшу взаємодію команд.

Також Володимир Зеленський зустрівся з лідером Фінляндії Александром Стуббом у США. «Ми обговорили дипломатію. Готуємося до важливих зустрічей у серпні. Дякую, Алексе!», – сказав український президент.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп останніми тижнями почав інакше оцінювати Україну та її президента Володимира Зеленського. Раніше Трамп у приватних розмовах висловлював скепсис щодо перспектив України у війні. Однак останнім часом його ставлення почало змінюватися – він став більш оптимістично оцінювати позиції Києва та дії Зеленського.

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Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський

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