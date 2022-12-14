Україна має отримати вирішальну перевагу над РФ: союзники шукають варіанти – ЗМІ

Немає «червоних ліній» щодо того, що можна постачати в Україну

США і союзники обговорюють шляхи і способи, яким чином можна пришвидшити і підвищити опір України перед вторгненням РФ

Західні лідери і США шукають спосіб, як надати українському опору вирішальну перевагу у боротьбі з Росією. Про це повідомляє Sky News.

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Як відзначає видання, США і союзники обговорюють наразі шляхи і способи, яким чином можна пришвидшити і підвищити опір України перед вторгненням Росії, надавши їй «вирішальної переваги».

Тож, у США ведуться перемовини про те, яке обладнання та яка зброя може допомогти українським військам «попередити» атаки російських військ. При цьому офіційні особи підкреслили, відповідаючи на питання про ракети великої дальності, що не було рішення «змінити пакет військової та іншої техніки, яку ми передаємо Україні».

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«У Конгресі та Адміністрації є низка американців, зацікавлених у тому, щоб поглянути на траєкторію конфлікту та визначити, що саме потрібно Україні, аби надати їй вирішальної переваги, не переходячи до наступу на Росію», – зауважив представник влади.

Він додав, що немає «червоних ліній» щодо того, що можна постачати в Україну, оскільки російські ракети бомбардують цивільну інфраструктуру.

Раніше повідомлялось, що в російському Курську відбулась «бавовна».

Нагадаємо, 13 грудня губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз заявив, що нічна «бавовна» в області була пов’язана з обстрілом ЗСУ. Як повідомлялося, нічні вибухи були дуже потужними. Від ударів у будинках тремтіли шибки, як від землетрусу.

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Також секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив рашистам далекобійними ракетами.