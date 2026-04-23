Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що не поспішає завершувати війну з Іраном

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп позитивно оцінив іранського міністра перед можливими перемовинами
фото: Reuters

Трамп вважає блокаду ефективнішою за удари по Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що не встановлює жодних дедлайнів щодо завершення війни з Іраном і не має наміру форсувати події. За його словами, адміністрація не діє з огляду на внутрішню політику, зокрема майбутні проміжні вибори. Про це він сказав і інтерв'ю Fox News, пише «Главком».

«Люди кажуть, що я хочу покінчити з цим через проміжні вибори – це неправда. Ми хочемо укласти хорошу угоду для американського народу», – сказав Трамп.

Президент США наголосив, що морська блокада чинить на Іран сильніший вплив, ніж авіаудари. «Блокада лякає їх навіть більше, ніж бомбардування», – заявив він.

Американський президент також додав, що пошкодження нафтової інфраструктури може мати довготривалі наслідки для Ірану.

Водночас Трамп висловив сподівання, що переговори з Іраном можуть відновитися.

Зокрема, він позитивно відгукнувся про міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі.

«Він розумна людина. Думаю, коли переговори відновляться, він усе ще буде на місці», – зазначив Трамп.

Нагадаємо, Сенат США вп'яте відхилив спробу демократів обмежити військові дії президента Дональда Трампа проти Ірану. 

Як повідомлялось, тривалість продовженого режиму припинення вогню між США та Іраном залежить виключно від рішення президента Дональда Трампа. 

Теги: Дональд Трамп переговори Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Росію отримала запрошення на саміт G20 у США
Трамп заявив, що не поспішає завершувати війну з Іраном
«Стіна дронів» не врятує Європу від загрози РФ – відверта заява Латвії
Розмінування Ормузької протоки. Пентагон встановив терміни
Ердоган зробив заяву про переговори Зеленського з Путіним
Міністр ВМС США раптово подав у відставку
Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua