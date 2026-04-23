Трамп заявив, що не поспішає завершувати війну з Іраном

Трамп вважає блокаду ефективнішою за удари по Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що не встановлює жодних дедлайнів щодо завершення війни з Іраном і не має наміру форсувати події. За його словами, адміністрація не діє з огляду на внутрішню політику, зокрема майбутні проміжні вибори. Про це він сказав і інтерв'ю Fox News, пише «Главком».

«Люди кажуть, що я хочу покінчити з цим через проміжні вибори – це неправда. Ми хочемо укласти хорошу угоду для американського народу», – сказав Трамп.

Президент США наголосив, що морська блокада чинить на Іран сильніший вплив, ніж авіаудари. «Блокада лякає їх навіть більше, ніж бомбардування», – заявив він.

Американський президент також додав, що пошкодження нафтової інфраструктури може мати довготривалі наслідки для Ірану.

Водночас Трамп висловив сподівання, що переговори з Іраном можуть відновитися.

Зокрема, він позитивно відгукнувся про міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі.

«Він розумна людина. Думаю, коли переговори відновляться, він усе ще буде на місці», – зазначив Трамп.

Нагадаємо, Сенат США вп'яте відхилив спробу демократів обмежити військові дії президента Дональда Трампа проти Ірану.

Як повідомлялось, тривалість продовженого режиму припинення вогню між США та Іраном залежить виключно від рішення президента Дональда Трампа.