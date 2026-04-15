Зеленський зустрінеться з Мелоні в Римі

фото: Офіс президента

Після завершення зустрічей у Норвегії український лідер вирушить до Італії

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Норвегії. Далі він вирушить до Італії, де проведе зустрічі з керівництвом країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника глави держави Сергія Никифорова.

Як повідомив прессекретар президента, Зеленський зустрінеться у Норвегії зі спікером Стортингу Масудом Гаракхані, з лідерами політичних партій, а також із кронпринцом Норвегії Гоконом.

Після завершення зустрічей у Норвегії Зеленський вирушить до Італії. Там у нього заплановані зустрічі з італійським президентом Серджо Маттареллою та головою Ради міністрів Джорджею Мелоні. Після зустрічі Зеленський і Мелоні поспілкуються із журналістами.

Нагадаємо, 14 квітня президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до столиці Норвегії. Український президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали декларацію про оборонне партнерство.

Перед тим український лідер здійснив візит до Берліна, де відбулося підписання 10 документів на різних рівнях, що закріплюють домовленості в багатьох сферах.

У Берліні президент України Володимир Зеленський і федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели міжурядові консультації, що відбулися вперше за понад 20 років.

