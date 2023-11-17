Путін розказав, коли він надумав напасти на Україну

Володимир Путін: «Мені до 2014 року на думку не могло спасти, що може бути такий конфлікт»

Російський диктатор Володимир Путін запевняє, що рішення напасти на Україну у нього виникло спонтанно, мовляв до 2014 року він і думати про таке не смів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Багато людей дорослих, грамотних, знаючих, талановитих, звичайно, вони займаються своєю справою і, звичайно, їм багатьом, так само як і мені, мені до 2014 року на думку не могло спасти, що може бути такий конфлікт», – заявив Путін, якого цитують росЗМІ.

Російський диктатор зазначив, що якби хтось тоді сказав йому, що таке можливо, то він би не повірив. «Я б сказав: ви що, з глузду з'їхали», – запевнив російський президент.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому диктатор очевидно забув, як у далекому 2003 році Москва здійснила перший крок своєї далекоглядної спецоперації по захопленню українських територій – зазіхнула на український острів Тузла, де стоять опори Керченського моста. 9 вересня 2003 року, Росія розпочала активну фазу будівництва дамби до українського острова Тузла. За лічені дні ця подія переросла в найбільшу кризу російсько-українських відносин на той момент. Від початку будівництва дамби Росія активізувала свою військову активність у регіоні.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія була не готова розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у 2014 році. Таку заяву він зробив під час інтерв’ю одному з пропагандистських каналів. «У нас тоді не було гіперзвукової зброї, а зараз є. Є й інші системи сучасні, а в 14-му році нічого подібного не було», – сказав Путін у відповідь на питання про те, чому «спеціальну військову операцію» не розпочали раніше. Також диктатор додав, що повномасштабну війну тоді не дозволяла розпочати і ситуація у російській економіці.