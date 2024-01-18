Politico розповіло, хто може замінити Борреля на посаді
Як зазначає Politico, основні керівні посади ЄС можуть обійняти чотири жінки
Після виборів до Європарламенту у червні 2024 року прем'єр-міністр Кая Каллас може стати верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки замість Жозепа Борреля. Про це повідомляє Politico.
Як зазначає видання, останнім часом у кулуарах активно обговорюється сценарій, за якого влітку основні керівні посади ЄС обіймуть чотири жінки: Урсула фон дер Ляйєн, Роберта Метсола, Метте Фредріксен та Кая Каллас.
Видання зазначає, що Урсула фон дер Ляєн збереже посаду голови Єврокомісії, Роберта Метсола залишиться спікером Європарламенту, прем'єр-міністр Данії Метте Фредріксен стане новим президентом Європейської ради, а Кая Каллас обійме посаду верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки.
Таким чином Єврокомісію та Європарламент очолюватимуть представники Європейської народної партії. Соціалісти отримають Європейську раду, а ліберали керуватимуть Службою зовнішніх дій, дипломатичним підрозділом ЄС. Це відповідає тому, що ЄНП та Соціал-демократична партія займуть перше та друге місця на виборах, а ліберали, швидше за все, займуть четверте місце.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що партнери України мають бути більш згуртовані, та зробити все для того, щоб перевершити Росію та виграти війну.
Зокрема прем’єр-міністр вважає, що країни-члени групи «Рамштайн», яких понад 50, мають направляти до України еквівалент 0,25% свого валового внутрішнього продукту щорічно. Вона зазначила, що це залучило б щонайменше 120 млрд євро та дозволило б розвернути ситуацію на користь України.
До слова, влада Естонії шукає спосіб заборонити громадянам Росії та Білорусі брати участь у голосуванні на території країни.
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