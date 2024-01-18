Politico розповіло, хто може замінити Борреля на посаді

Кая Каллас може стати верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки

Як зазначає Politico, основні керівні посади ЄС можуть обійняти чотири жінки

Після виборів до Європарламенту у червні 2024 року прем'єр-міністр Кая Каллас може стати верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки замість Жозепа Борреля. Про це повідомляє Politico.

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Як зазначає видання, останнім часом у кулуарах активно обговорюється сценарій, за якого влітку основні керівні посади ЄС обіймуть чотири жінки: Урсула фон дер Ляйєн, Роберта Метсола, Метте Фредріксен та Кая Каллас.

Видання зазначає, що Урсула фон дер Ляєн збереже посаду голови Єврокомісії, Роберта Метсола залишиться спікером Європарламенту, прем'єр-міністр Данії Метте Фредріксен стане новим президентом Європейської ради, а Кая Каллас обійме посаду верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки.

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Таким чином Єврокомісію та Європарламент очолюватимуть представники Європейської народної партії. Соціалісти отримають Європейську раду, а ліберали керуватимуть Службою зовнішніх дій, дипломатичним підрозділом ЄС. Це відповідає тому, що ЄНП та Соціал-демократична партія займуть перше та друге місця на виборах, а ліберали, швидше за все, займуть четверте місце.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що партнери України мають бути більш згуртовані, та зробити все для того, щоб перевершити Росію та виграти війну.

Зокрема прем’єр-міністр вважає, що країни-члени групи «Рамштайн», яких понад 50, мають направляти до України еквівалент 0,25% свого валового внутрішнього продукту щорічно. Вона зазначила, що це залучило б щонайменше 120 млрд євро та дозволило б розвернути ситуацію на користь України.

До слова, влада Естонії шукає спосіб заборонити громадянам Росії та Білорусі брати участь у голосуванні на території країни.