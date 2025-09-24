Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський: Будапештський меморандум провалився, Україна будує нову архітектуру безпеки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський: Будапештський меморандум провалився, Україна будує нову архітектуру безпеки
За словами президента, міжнародні обіцянки у Будапештському меморандумі були лише порожніми словами
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Глава держави наголосив, що Україна разом із країнами «коаліції охочих» створює нову систему безпеки

Будапештський меморандум провалився, який мав гарантувати Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї, повністю провалився. Тепер Україна будує нову архітектуру безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ глави держави на засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН.

За слова президента, документ довів, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися на порожні слова. «Будапештський меморандум, покликаний гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї, провалився», – каже він.

Глава держави наголосив, що Україна разом із Великою Британією, Францією та понад 30 країнами в «коаліції охочих» будують нову архітектуру безпеки. Президент зазначив, що реальні гарантії безпеки повинні стати межею, яку Росія не зможе знову перетнути.

Нагадаємо, Україна очікує, що Сполучені Штати підштовхнуть Росію до мирних переговорів, оскільки Москва боїться Америки. Глава держави повідомив, що обговорював із президентом США Дональдом Трампом шляхи досягнення миру та «кілька хороших ідей». Він сподівається, що ці ідеї будуть успішними.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що американський лідер Дональд Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Радбез ООН

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після початку час повномасштабного вторгнення Гнатов відіграв важливу роль в обороні Миколаєва
Зеленський присвоїв нове звання начальнику Генштабу
24 серпня, 10:19
Володимир Зеленський: «Шануємо подвиг і все, що вони зробили для того, щоб Україна жила. Вічна вдячність і слава героям»
Зеленський і Марк Карні вшанували загиблих героїв
24 серпня, 14:57
Юлія Паєвська Тайра – одна з найвідоміших українських парамедикинь
Президент нагородив орденом Свободи відому парамедикиню
24 серпня, 22:19
Зеленський призначив Олега Тарабаку новим керівником адміністрації
Зеленський замінив начальника Новокаховської міської військової адміністрації
29 серпня, 03:13
Президент провів розмову з лідерами Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Данії
Зеленський обговорив з лідерами пʼяти країн Європи гарантії безпеки для України
29 серпня, 06:34
Мерц заявив, що зараз обговорюються гарантії безпеки для України у разі припинення вогню
Мерц зробив відверту заяву щодо закінчення війни в Україні
31 серпня, 19:36
За словами Зеленського, українські території є потужною частиною лінії оборони
Президент про обмін територіями: Ми не даватимемо Путіну подібних подарунків
3 вересня, 16:50
Лідери обговорили, як посилити захист України від російських атак
Зеленський розповів про переговори з Трампом після засідання «коаліції охочих»
4 вересня, 19:47
 Премʼєр-міністр Словаччини розповів українському президенту про свої контакти в Китаї
Зеленський про розмову з Фіцо: Словаччина підтримує Україну в русі до ЄС
5 вересня, 18:03

Політика

Зеленський: Будапештський меморандум провалився, Україна будує нову архітектуру безпеки
Зеленський: Будапештський меморандум провалився, Україна будує нову архітектуру безпеки
Пишіть петиції. Уповноважений з питань санкцій закликав українців стукати на агентів Путіна в Україні
Пишіть петиції. Уповноважений з питань санкцій закликав українців стукати на агентів Путіна в Україні
Тімоті Снайдер назвав рису Зеленського, яка відрізняє його від Трампа
Тімоті Снайдер назвав рису Зеленського, яка відрізняє його від Трампа
Європа без росіян. Уповноважений президента анонсував візові «сюрпризи» для громадян РФ
Європа без росіян. Уповноважений президента анонсував візові «сюрпризи» для громадян РФ
Уряд планує залучати 2500 мобілізованих щомісяця
Уряд планує залучати 2500 мобілізованих щомісяця
Садовий про знайдену прослушку: «Якщо ці розмови стануть публічними, це недобре»
Садовий про знайдену прослушку: «Якщо ці розмови стануть публічними, це недобре»

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua