Зеленський: Будапештський меморандум провалився, Україна будує нову архітектуру безпеки

За словами президента, міжнародні обіцянки у Будапештському меморандумі були лише порожніми словами

Глава держави наголосив, що Україна разом із країнами «коаліції охочих» створює нову систему безпеки

Будапештський меморандум провалився, який мав гарантувати Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї, повністю провалився. Тепер Україна будує нову архітектуру безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ глави держави на засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН.

За слова президента, документ довів, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися на порожні слова. «Будапештський меморандум, покликаний гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї, провалився», – каже він.

Глава держави наголосив, що Україна разом із Великою Британією, Францією та понад 30 країнами в «коаліції охочих» будують нову архітектуру безпеки. Президент зазначив, що реальні гарантії безпеки повинні стати межею, яку Росія не зможе знову перетнути.

Нагадаємо, Україна очікує, що Сполучені Штати підштовхнуть Росію до мирних переговорів, оскільки Москва боїться Америки. Глава держави повідомив, що обговорював із президентом США Дональдом Трампом шляхи досягнення миру та «кілька хороших ідей». Він сподівається, що ці ідеї будуть успішними.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що американський лідер Дональд Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни.