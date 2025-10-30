Новий оборонний проєкт: Польща запускає виробництво артилерійських 155-мм боєприпасів

Новий завод розташований приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною

Польща розпочала будівництво нового заводу, який спеціалізуватиметься на виробництві 155-мм артилерійських боєприпасів. Цей крок є частиною зусиль країни щодо зміцнення своєї оборонно-промислової бази, пише «Главком».

Як повідомила пресслужба Міністерства оборони Польщі, закладка першого каменю у будівництво відбулася на підприємстві Mesko у місті Красник. Це місто розташоване приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною.

«Підприємством Mesko у Краснику закладено перший камінь у будівництво нового заводу з виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мм», – йдеться у заяві польського оборонного відомства.

Боєприпаси калібру 155 мм є стандартним калібром НАТО. Польська армія використовує їх для озброєння своїх сучасних гармат-гаубиць Krab та нещодавно придбаних корейських гаубиць K9 Thunder.

Цей проєкт свідчить про довгострокові плани Польщі щодо забезпечення власних потреб у ключових боєприпасах. Крім того, у листопаді 2024 року уряд Польщі та виробники вже підписали лист про наміри щодо виробництва необхідних компонентів – нітроцелюлози та пороху – для налагодження повноцінного випуску великокаліберних боєприпасів.

