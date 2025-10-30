Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Новий оборонний проєкт: Польща запускає виробництво артилерійських 155-мм боєприпасів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Новий оборонний проєкт: Польща запускає виробництво артилерійських 155-мм боєприпасів
Польща розпочала будівництво нового заводу з виробництва 155-мм боєприпасів
фото: PAP

Новий завод розташований приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною

Польща розпочала будівництво нового заводу, який спеціалізуватиметься на виробництві 155-мм артилерійських боєприпасів. Цей крок є частиною зусиль країни щодо зміцнення своєї оборонно-промислової бази, пише «Главком».

Як повідомила пресслужба Міністерства оборони Польщі, закладка першого каменю у будівництво відбулася на підприємстві Mesko у місті Красник. Це місто розташоване приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною.

«Підприємством Mesko у Краснику закладено перший камінь у будівництво нового заводу з виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мм», – йдеться у заяві польського оборонного відомства.

Боєприпаси калібру 155 мм є стандартним калібром НАТО. Польська армія використовує їх для озброєння своїх сучасних гармат-гаубиць Krab та нещодавно придбаних корейських гаубиць K9 Thunder.

Цей проєкт свідчить про довгострокові плани Польщі щодо забезпечення власних потреб у ключових боєприпасах. Крім того, у листопаді 2024 року уряд Польщі та виробники вже підписали лист про наміри щодо виробництва необхідних компонентів – нітроцелюлози та пороху – для налагодження повноцінного випуску великокаліберних боєприпасів.

Нагадаємо, пара польських МіГ-29 у вівторок, 28 жовтня, перехопила російський Іл-20 над Балтійським морем, забезпечивши безпечний контроль за діями літака, який виконував розвідувальну місію без плану польоту. 

До слова, Польща посилює вимоги для отримання громадянства.Міністерство внутрішніх справ та адміністрації (МВСіА) Польщі ініціювало дебати щодо посилення процедури надання польського громадянства та репатріації. Голова МВСіА Марцін Кервінський заявив про необхідність запровадження «належної, якісної, ґрунтовної оцінки та процедури» для всіх заявників. 

Читайте також:

Теги: Польща армія будівництво озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща мобілізує армію для посилення контролю на кордонах із Німеччиною та Литвою
Країна-сусідка залучає війська для посилення прикордонного контролю
4 жовтня, 06:40
Одна полька принизила іншу, переплутавши її з українкою
У Польщі принизили блогерку, переплутавши з українкою
7 жовтня, 03:27
Трамп: У нас є Закон про повстання не просто так. Якби люди гинули, а суди чи губернатори нас стримували – звісно, я б це зробив
Трамп пригрозив застосувати Закон про повстання: у США зростає напруга
8 жовтня, 03:26
Зеленський пояснив, що далекобійні ракети Tomahawk можуть бути використані лише для ударів по військових об’єктах Росії
Зеленський пояснив, як Україна планує застосовувати ракети Tomahawk
12 жовтня, 23:11
Якщо ракети заходять з різних напрямків, то виявлення однією системою не є можливим
Росіяни навчилися обходити Patriot? Повітряні сили пояснили ситуацію
5 жовтня, 18:39
Президент: Ми разом із партнерами створюємо умови для примусу Росії до миру
Президент обговорив з військовим командуванням застосування української далекобійної зброї
9 жовтня, 19:45
СБУ спільно зі СЗРУ та польськими правоохоронцями на території Польщі затримали Кирила Молчанова
Перед судом постане «політексперт» із пулу Медведчука Кирило Молчанов
24 жовтня, 14:13
Україна стала успішною у використанні різних типів дронів
CNN: Війна в Україні перетворилась на змагання імпровізацій та інновацій
26 жовтня, 04:56
Проти Покровська росіяни зосередили основну свою ударну групу, розповів Зеленський
Зеленський повідомив хороші новини від українських десантників
26 жовтня, 19:49

Економіка

Новий оборонний проєкт: Польща запускає виробництво артилерійських 155-мм боєприпасів
Новий оборонний проєкт: Польща запускає виробництво артилерійських 155-мм боєприпасів
Нова Зеландія запровадила санкції проти «тіньового флоту» Росії
Нова Зеландія запровадила санкції проти «тіньового флоту» Росії
Виробництво літаків: видання Bloomberg пояснило, про що свідчить нова угода Індії та Росії
Виробництво літаків: видання Bloomberg пояснило, про що свідчить нова угода Індії та Росії
PepsiCo змінила логотип вперше за чверть століття: що означає новий фірмовий стиль
PepsiCo змінила логотип вперше за чверть століття: що означає новий фірмовий стиль
Роздрібна торгівля у РФ занепадає: деталі від розвідки
Роздрібна торгівля у РФ занепадає: деталі від розвідки
Китай перешкоджає виробництву дронів в Україні – ЗМІ
Китай перешкоджає виробництву дронів в Україні – ЗМІ

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua