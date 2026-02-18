Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Завершення перемовин у Женеві, санкції проти Лукашенка. Головне за 18 лютого 2026

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Завершення перемовин у Женеві, санкції проти Лукашенка. Головне за 18 лютого 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 18 лютого 2026 року

Переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися. Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Крім того, уряд ухвалив рішення про заснування щорічної премії Кабінету міністрів для працівників енергетичної галузі.

«Главком» склав добірку головних подій 18 лютого:

Завершення перемовин у Женеві

Завершення перемовин у Женеві, санкції проти Лукашенка. Головне за 18 лютого 2026 фото 1
фото: Рустем Умєров

Переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися. Консультації завершені як у межах політичної, так і військової груп.

Як повідомлялось, після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві відбулася окрема зустріч представників України та Росії. У зустрічі взяли участь очільники української та російської делегацій – Рустем Умєров і Володимир Мединський. Також до неї долучився Давид Арахамія. Перемовини тривали приблизно півтори години, теми спілкування – невідомі.

До слова, президент України Володимир Зеленський заслухав попередню доповідь української переговорної групи за результатами зустрічей із представниками США та РФ у Женеві. За словами глави держави, військовий блок делегації досяг значного порозуміння щодо механізмів припинення вогню, тоді як у політичній площині суттєвого прориву поки не зафіксовано.

Глава держави повідомив, що поставив завдання делегації обговорити гуманітарний трек. Він наголосив, що потрібні обміни військовополоненими та звільнення цивільних.

Уряд заснував щорічну премію для працівників енергетичної галузі

Уряд ухвалив рішення про заснування щорічної премії Кабінету міністрів для працівників енергетичної галузі. Рішення передбачає щорічне присудження до 50 премій у розмірі 200 тис. грн кожна. Фінансуватимуться премії за рахунок коштів держбюджету.

Україна запровадила санкції проти Лукашенка

Завершення перемовин у Женеві, санкції проти Лукашенка. Головне за 18 лютого 2026 фото 2
фото: БелТА

Україна застосувала пакет санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що в другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що розширило можливості російської армії завдавати ударів по північних областях України – від Київщини до Волині. За його словами, частину ударів, зокрема по енергетичних об’єктах і залізниці в українських регіонах, росіяни не змогли б здійснити без такої допомоги з боку Білорусі.

ЦВК зареєструвала Олесю Отраднову нардепкою

Завершення перемовин у Женеві, санкції проти Лукашенка. Головне за 18 лютого 2026 фото 3
фото: Facebook/Olesia Otradnova

Центральна виборча комісія зареєструвала Олесю Отраднову народною депутаткою України. Отраднову було визнано обраною депутаткою на позачергових виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Слуга народу» Вона була включена до виборчого списку цієї партії під № 160.

Словаччина та Угорщина припиняють експорт дизелю в Україну

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розпорядився припинити постачання дизельного палива в Україну після зупинки нафтопроводу «Дружба» через російські атаки на українську інфраструктуру. «Slovnaft припиняє експорт дизельного палива до України та будь-який інший експорт, і все, що вона тепер перероблятиме вдома, у Словаччині, буде призначено для словацького ринку», – каже він.

Угорщина зупинила постачання дизельного палива до України та не планує їх відновлювати, доки не відновиться транспортування нафти через нафтопровід «Дружба». «Ми припиняємо постачання дизельного палива до України, і воно не буде продовжуватися, доки нафта не почне знову надходити по нафтопроводу «Дружба». На цьому ми зупинимося», – сказав глава угорського МЗС Петер Сійярто.

Інші важливі новини

  • Залужний перервав мовчання: ексголовком вперше розповів про суперечки із Зеленським.
  • Зеленський розповів, скільки грошей цьогоріч надійшло на закупівлю американської зброї.
  • Ватикан відмовився долучитися до Ради миру Дональда Трампа.

Читайте також:

Теги: санкції Олександр Лукашенко переговори перемир'я Швейцарія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Женеві 17 лютого завершився перший день тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Російською Федерацією
Другий день переговорів у Женеві: Умєров повідомив деталі
Сьогодні, 10:46
Що насправді показали перемовини в Абу-Дабі
Єдиний реальний результат переговорів в Абу-Дабі
6 лютого, 15:14
Зрив переговорів? РФ висунула новий ультиматум щодо Донбасу
Зрив переговорів? РФ висунула новий ультиматум щодо Донбасу
5 лютого, 11:15
Володимир Зеленський та Ігнаціо Кассіс провели зустріч
Президент України обговорив із главою ОБСЄ нові формати співпраці
2 лютого, 21:45
Буданова офіційно призначили керівником Офісу президента 2 січня 2026 року
Долучення Буданова до переговорної групи змусило ворога підвищити своє представництво, – нардеп
2 лютого, 13:26
Зеленський: ми зацікавлені в тому, щоб результат наблизив нас до реального й достойного закінчення війни
Зеленський назвав дати наступних тристоронніх зустрічей
1 лютого, 12:41
Журналісти наголошують, що без доступу до китайських технологій та ринку Росія не змогла б підтримувати темпи війни
Китай допомагає Росії виготовляти «Орєшнік» – The Telegraph
28 сiчня, 12:42
Reuters: Індія відмовляється від російської нафти на користь венесуельської
Reuters: Індія відмовляється від російської нафти на користь венесуельської
20 сiчня, 00:59
Лукашенко пірнув в ополонку під гавкіт шпіца і нарвався на глузування соцмереж
Лукашенко пірнув в ополонку під гавкіт шпіца і нарвався на глузування соцмереж
19 сiчня, 12:18

Події в Україні

Завершення перемовин у Женеві, санкції проти Лукашенка. Головне за 18 лютого 2026
Завершення перемовин у Женеві, санкції проти Лукашенка. Головне за 18 лютого 2026
Як будуть вимикати світло 19 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 19 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Сніг, хуртовини та ожеледиця: названо області, які накриє негода 19 лютого 2026
Сніг, хуртовини та ожеледиця: названо області, які накриє негода 19 лютого 2026
Сили оборони уразили пускову установку С-300 та пункти управління БпЛА окупантів
Сили оборони уразили пускову установку С-300 та пункти управління БпЛА окупантів
Сили оборони зменшили «сіру зону» на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках
Сили оборони зменшили «сіру зону» на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках
Ахметов за чотири роки спрямував на підтримку оборонців Маріуполя 2,2 млрд грн
Ахметов за чотири роки спрямував на підтримку оборонців Маріуполя 2,2 млрд грн

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua