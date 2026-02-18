Завершення перемовин у Женеві, санкції проти Лукашенка. Головне за 18 лютого 2026

Дайджест новин 18 лютого 2026 року

Переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися. Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Крім того, уряд ухвалив рішення про заснування щорічної премії Кабінету міністрів для працівників енергетичної галузі.

«Главком» склав добірку головних подій 18 лютого:

Завершення перемовин у Женеві

фото: Рустем Умєров

Переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися. Консультації завершені як у межах політичної, так і військової груп.

Як повідомлялось, після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві відбулася окрема зустріч представників України та Росії. У зустрічі взяли участь очільники української та російської делегацій – Рустем Умєров і Володимир Мединський. Також до неї долучився Давид Арахамія. Перемовини тривали приблизно півтори години, теми спілкування – невідомі.

До слова, президент України Володимир Зеленський заслухав попередню доповідь української переговорної групи за результатами зустрічей із представниками США та РФ у Женеві. За словами глави держави, військовий блок делегації досяг значного порозуміння щодо механізмів припинення вогню, тоді як у політичній площині суттєвого прориву поки не зафіксовано.

Глава держави повідомив, що поставив завдання делегації обговорити гуманітарний трек. Він наголосив, що потрібні обміни військовополоненими та звільнення цивільних.

Уряд заснував щорічну премію для працівників енергетичної галузі

Уряд ухвалив рішення про заснування щорічної премії Кабінету міністрів для працівників енергетичної галузі. Рішення передбачає щорічне присудження до 50 премій у розмірі 200 тис. грн кожна. Фінансуватимуться премії за рахунок коштів держбюджету.

Україна запровадила санкції проти Лукашенка

фото: БелТА

Україна застосувала пакет санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що в другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що розширило можливості російської армії завдавати ударів по північних областях України – від Київщини до Волині. За його словами, частину ударів, зокрема по енергетичних об’єктах і залізниці в українських регіонах, росіяни не змогли б здійснити без такої допомоги з боку Білорусі.

ЦВК зареєструвала Олесю Отраднову нардепкою

фото: Facebook/Olesia Otradnova

Центральна виборча комісія зареєструвала Олесю Отраднову народною депутаткою України. Отраднову було визнано обраною депутаткою на позачергових виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Слуга народу» Вона була включена до виборчого списку цієї партії під № 160.

Словаччина та Угорщина припиняють експорт дизелю в Україну

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розпорядився припинити постачання дизельного палива в Україну після зупинки нафтопроводу «Дружба» через російські атаки на українську інфраструктуру. «Slovnaft припиняє експорт дизельного палива до України та будь-який інший експорт, і все, що вона тепер перероблятиме вдома, у Словаччині, буде призначено для словацького ринку», – каже він.

Угорщина зупинила постачання дизельного палива до України та не планує їх відновлювати, доки не відновиться транспортування нафти через нафтопровід «Дружба». «Ми припиняємо постачання дизельного палива до України, і воно не буде продовжуватися, доки нафта не почне знову надходити по нафтопроводу «Дружба». На цьому ми зупинимося», – сказав глава угорського МЗС Петер Сійярто.

Інші важливі новини