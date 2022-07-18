Ердоган знову погрожує Фінляндії і Швеції проблемами зі вступом у НАТО

Туреччина погрожує заморозити заявки Фінляндії та Швеції на членство в НАТО

Реджеп Тайіп Ердоган незадоволений тим, як Швеція виконує дану Туреччині обіцянку

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган попередив, що може заморозити вступ Швеції та Фінляндії до НАТО у випадку, якщо країни не виконають обіцянок боротьби з організаціями, які Туреччина вважає терористичними. Про це повідомляє Reuters.

«Туреччина заморозить заявки Фінляндії та Швеції на членство в НАТО, якщо країни Північної Європи не виконають обіцянки щодо боротьби з тероризмом, дані минулого місяця», – пише видання.

Ердоган додав, що, на його думку, Швеція «не показує добрих результатів» щодо виконання обіцяного.

Туреччина звинувачує Швецію та Фінляндію у підтримці курдських угруповань, які вона вважає терористами. Йдеться про організації курдів, серед яких поширеними є сепаратистські настрої. Європа вимагає від Анкари надання курдам більшої автономії, а також дотримання їхніх прав відповідно до європейських стандартів.

Нагадаємо, 18 травня Фінляндія та Швеція подали заявки на членство в НАТО, підписані міністрами закордонних справ. Столтенберг запевняв, що країни приймуть до НАТО «з розкритими обіймами» після того, як вони подадуть заявки.

29 червня НАТО офіційно запросило Швецію та Фінляндію до Альянсу. За день до цього Туреччина, Фінляндія та Швеція підписали тристоронній меморандум про взаєморозуміння, в рамках якого Анкара пообіцяла не блокувати процес вступу двох країн в обмін на виконання її вимог.

Ердоган заявив, що Швеція пообіцяла видати Анкарі 73 терористів в межах угод, затверджених спільним меморандумом.

5 липня міністри закордонних справ Фінляндії та Швеції Пекка Хаавісто та Анн Лінде підписали протоколи про вступ країн до Північноатлантичного альянсу. Президент США Джо Байден офіційно надіслав на ратифікацію верхньої палати Конгресу США протоколи щодо приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО, звернувшись із проханням провести цю процедуру в короткий час.