Байден направив на ратифікацію протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Байден передав у Сенат протоколи про ратифікацію прийняття до НАТО Фінляндії та Швеції

Байден просить Сенат провести процедуру ратифікації у прискореному порядку

Президент США Джо Байден офіційно надіслав на ратифікацію верхньої палати Конгресу США протоколи щодо приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО, звернувшись із проханням провести цю процедуру в короткий час.

Про це йдеться в офіційному листі президента, оприлюдненому на сайті Білого дому.

«Дійсним пересилаю для консультацій та згоди Сенату на ратифікацію ним Протоколів до Північноатлантичного договору 1949 року про приєднання Республіки Фінляндія й Королівства Швеція», – зазначається в документі.

Крім того, президент США передав законодавцям формальний огляд цих протоколів Державним департаментом США.

«Повна ратифікація протоколів дозволить Фінляндії й Швеції стати сторонами Північноатлантичного договору та членами Організації Північноатлантичного договору (НАТО)», – підкреслюється в листі.

Байден також звернувся із проханням до Сенату провести процедуру ратифікації у прискореному порядку, що сприятиме «просуванню сильної та вільної Європи». Крім того, глава Білого дому наголосив, що Сполучені Штати заохочують усіх членів Альянсу оперативно провести відповідні процедури ратифікації в національних парламентах щодо приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО.

Як повідомлялося, Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.

Путін також пообіцяв «дзеркальну відповідь» на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.

Фінляндія планує встановити на своєму східному кордоні більш ефективну загорожу та збільшити кількість прикордонників, оскільки Кремль натякнув на можливу окупацію Польщі та Фінляндії.