Евакуація іноземців із Гази: Египтяни закрили пункт пропуску «Рафах»

Саме через цей пропускний пункт відбувається евакуація громадян України

Сьогодні, 8 листопада, пропускний пункт «Рафах» на кордоні між Єгиптом і сектором Гази був закритий з міркувань безпеки. Саме через цей пропускний пункт впродовж останніх днів відбувалася евакуація громадян іноземних держав, у тому числі України. Про це повідомив під час пресбрифінгу у Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає «Укрінформ».

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«З огляду на обставини, пов’язані з безпекою, пропускний пункт «Рафах» залишається закритим сьогодні», – зазначив представник Держдепу.

За словами Пателя, американська сторона продовжує працювати з урядами Єгипту й Ізраїлю над забезпеченням проходу більшої кількості громадян США та інших країн.

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Він не уточнив причин, через які припинився пропуск людей через кордон, зауваживши, що ситуація залишається мінливою.

Раніше повідомлялося, що дозвіл на евакуацію з території Сектору Гази вже отримав 101 громадянин України.