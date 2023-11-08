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Евакуація іноземців із Гази: Египтяни закрили пункт пропуску «Рафах»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Евакуація іноземців із Гази: Египтяни закрили пункт пропуску «Рафах»
Пропускний пункт «Рафах» залишається закритим протягом 8 листопада
фото з відкритих джерел

Саме через цей пропускний пункт відбувається евакуація громадян України

Сьогодні, 8 листопада, пропускний пункт «Рафах» на кордоні між Єгиптом і сектором Гази був закритий з міркувань безпеки. Саме  через цей пропускний пункт впродовж останніх днів відбувалася евакуація громадян іноземних держав, у тому числі України. Про це повідомив під час пресбрифінгу у Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає «Укрінформ».

«З огляду на обставини, пов’язані з безпекою, пропускний пункт «Рафах» залишається закритим сьогодні», – зазначив представник Держдепу.

За словами Пателя, американська сторона продовжує працювати з урядами Єгипту й Ізраїлю над забезпеченням проходу більшої кількості громадян США та інших країн.

Він не уточнив причин, через які припинився пропуск людей через кордон, зауваживши, що ситуація залишається мінливою.

Раніше повідомлялося, що дозвіл на евакуацію з території Сектору Гази вже отримав 101 громадянин України.

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Теги: Ізраїль Єгипет Сектор Гази кордон евакуація

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