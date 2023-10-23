Ізраїль ударив по двох осередках «Хезболли» в Лівані

Бойовики «Хезболли» планували пуски протитанкових ракет та реактивних снарядів по ізраїльській території

У ніч на 23 жовтня ізраїльські літаки завдали ударів по двох осередках руху «Хезболла» у Лівані, повідомляє ЦАХАЛ.

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Один із осередків, як стверджують ізраїльські військові, базувався поблизу ізраїльського прикордонного міста Маттат. Другий був у спірній області Ферми Шебаа. Стверджується, що ударів по них було завдано до того, як вони встигли здійснити заплановані пуски протитанкових ракет та реактивних снарядів по ізраїльській території.

Ліванське державне агентство NNA повідомляло про ізраїльський авіанальот на околиці Айтаруна, поселення на півдні Лівану, що за 13 км на північний схід від Маттата. Чи йдеться про ту саму подію, поки незрозуміло.

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Про постраждалих поки що нічого невідомо.

Як повідомлялося, 19 жовтня армія оборони Ізраїлю також завдала удару по об'єктах терористів «Хезболли» в Лівані.

Нагадаємо, 9 жовтня ізраїльська авіація почала завдавати ударів по Лівану – знищена спостережна вежа Хезболли.

13 жовтня в Лівані журналісти Reuters і Al Jazeera потрапили під обстріл, оператор загинув.

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Армія оборони Ізраїлю вночі 16 жовтня завдала ударів по військовій інфраструктурі «Хезболли» у Лівані. ЦАХАЛ заявив, що атака стала відповіддю на стрілянину, яка велася 15 жовтня у напрямку ізраїльської території.