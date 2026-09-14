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Україна опинилася перед ризиком втрати мільярдів міжнародної допомоги

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна опинилася перед ризиком втрати мільярдів міжнародної допомоги
Корецький заявив про критичну ситуацію з фінансами
фото: Сергій Корецький/Telegram

Уряд підготував для депутатів конкретні дедлайни голосувань, від дотримання яких залежить частина з $29,5 млрд фінансування

Україна опинилася перед ризиком втрати значної частини з $29,5 млрд передбаченого міжнародного фінансування. Для отримання коштів Верховна Рада має у визначені строки ухвалити низку необхідних законопроєктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Прем'єр заявив, що ситуація з державними фінансами близька до критичної. Він закликав народних депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги.

Після кількох попередніх нарад із парламентарями уряд офіційно направить усім народним депутатам та профільним комітетам графік із конкретними строками для кожного необхідного голосування.

У разі порушення цих дедлайнів Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд передбаченого міжнародного фінансування.

За словами Корецького, ці кошти необхідні для збалансування державного бюджету, фінансування соціальних видатків і передусім забезпечення потреб Сил оборони.

Окрема частина зобов'язань для отримання міжнародної підтримки лежить на Кабінеті міністрів. Уряд має виконати 42 рішення.

Раніше Кабмін планував завершити цю роботу до 1 листопада. Однак через складність ситуації уряд вирішив прискорити процес і тепер планує виконати всі свої зобов'язання до 15 жовтня. «Зі свого боку Уряд гарантує повне виконання своєї частини зобов'язань - це 42 рішення», – зазначив прем'єр.

14 вересня відбулася зустріч із послами країн G7 та держав-членів Європейського Союзу. У ній взяли участь голова Верховної Ради, міністри, народні депутати та керівники парламентських комітетів.

Сторони обговорили необхідність узгодженої роботи органів влади для забезпечення подальшого отримання Україною міжнародної фінансової підтримки.

Урядовці заявили про готовність разом із депутатами опрацьовувати кожен законопроєкт, зокрема окремі формулювання та норми, необхідні для якнайшвидшого ухвалення рішень.

Корецький також подякував голові Верховної Ради за участь у дискусії, а дипломатам – за залученість та готовність допомогти. Прем'єр наголосив, що уряд виконає свою частину необхідних рішень, і закликав депутатів усіх фракцій та груп так само відповідально поставитися до встановлених строків.

Нагадаємо, 12 вересня Сергій Корецький заявив, що Силам оборони додатково потрібно $27 млрд. Через дефіцит коштів уряд шукає нові джерела фінансування, серед яких заморожені російські активи, кредити та підтримка Європейського Союзу.

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Теги: гуманітарна допомога уряд Сергій Корецький

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