На кордоні Польщі впала повітряна куля невідомого походження: подробиці
RMF FM: Повітряна куля впала недалеко від польського кордону з Білоруссю
Повітряна куля невідомого призначення впала на території Польщі неподалік кордону з Білоруссю. Поліція охороняє місце падіння, про це повідомляє радіостанція RMF FM.
Зазначається, що повітряна куля поки що не ідентифікована.
«Повітряна куля впала на території Польщі, недалеко від кордону з Білоруссю. Цей об'єкт виявлено в районі Сокулка Підляського воєводства», – йдеться у повідомленні.
Ймовірно, куля є метеорологічним пристроєм. Так, під Калінінградом в РФ є метеостанція, з якої, як і на станціях такого типу в усьому світі, кілька разів на день запускають повітряні кулі. Вони вимірюють температуру, вологість та тиск. Під час сильного вітру вони іноді приземляються у прикордонних містах Польщі. Також не виключено, що йдеться про літальний апарат, що належить контрабандистам, вважають в RMF FM.
Нагадаємо, раніше влітку цього року повітряна куля зірвалася з троса в Калінінградській області Росії і залетіла у повітряний простір Польщі. Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі. Зазначалось, що політ кулі, яка рухається в повітряному просторі Вармінсько-Мазурського воєводства на схід, постійно контролювалась радіолокаційними станціями польської армії.
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