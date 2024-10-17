На кордоні Польщі впала повітряна куля невідомого походження: подробиці

RMF FM: Повітряна куля впала недалеко від польського кордону з Білоруссю

Повітряна куля невідомого призначення впала на території Польщі неподалік кордону з Білоруссю. Поліція охороняє місце падіння, про це повідомляє радіостанція RMF FM.

Зазначається, що повітряна куля поки що не ідентифікована.

«Повітряна куля впала на території Польщі, недалеко від кордону з Білоруссю. Цей об'єкт виявлено в районі Сокулка Підляського воєводства», – йдеться у повідомленні.

Ймовірно, куля є метеорологічним пристроєм. Так, під Калінінградом в РФ є метеостанція, з якої, як і на станціях такого типу в усьому світі, кілька разів на день запускають повітряні кулі. Вони вимірюють температуру, вологість та тиск. Під час сильного вітру вони іноді приземляються у прикордонних містах Польщі. Також не виключено, що йдеться про літальний апарат, що належить контрабандистам, вважають в RMF FM.

Нагадаємо, раніше влітку цього року повітряна куля зірвалася з троса в Калінінградській області Росії і залетіла у повітряний простір Польщі. Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі. Зазначалось, що політ кулі, яка рухається в повітряному просторі Вармінсько-Мазурського воєводства на схід, постійно контролювалась радіолокаційними станціями польської армії.