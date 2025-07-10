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Європарламент провів голосування за вотум недовіри фон дер Ляєн

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Європарламент провів голосування за вотум недовіри фон дер Ляєн
360 членів Європарламенту проголосували проти вотуму недовіри
фото: EPA

360 депутатів Європарламенту проголосували проти вотуму недовіри

Сьогодні, 10 липня, Урсула фон дер Ляєн пережила вотум недовіри на посаді голови Єврокомісії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

«Більшість членів Європарламенту, які голосували за пропозицію, подану ультраправими, підтримали президентку Єврокомісії. Якби вона програла голосування, фон дер Ляєн і решта членів Комісії мали б піти у відставку, що призвело б до хаосу в ЄС», – йдеться у матеріалі.

360 депутатів Європарламенту проголосували проти вотуму недовіри, 175 – за і 18 – утрималися. З 720 депутатів Європарламенту 553 з'явилися для голосування. Для ухвалення пропозиції потрібно було 357 голосів.

Румунський законодавець від правої партії Європейських консерваторів і реформістів (ECR) Георге Піперя сказав журналістам, що він очікував провалу голосування, але вважає, що ця справа є корисною для ЄС.

Нагадаємо, вотум недовіри ініціював євродепутат Георге Піпері з ультраправої партії AUR із Румунії. Його пропозицію підтримали майже 80 депутатів, чого було достатньо для розгляду питання в парламенті.

Як повідомлялося, що президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн загрожує вотум недовіри через скандал навколо закупівель вакцин від Covid-19 на понад €35 млрд під час пандемії. Раніше суд ЄС ухвалив рішення проти фон дер Ляєн, постановивши, що вона порушила правила прозорості, коли відмовилася надати особисте листування з гендиректором американської компанії Pfizer Альбертом Бурлою щодо постачання вакцин 2021 року.

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Теги: Європарламент Урсула фон дер Ляєн

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