Європарламент провів голосування за вотум недовіри фон дер Ляєн
360 депутатів Європарламенту проголосували проти вотуму недовіри
Сьогодні, 10 липня, Урсула фон дер Ляєн пережила вотум недовіри на посаді голови Єврокомісії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.
«Більшість членів Європарламенту, які голосували за пропозицію, подану ультраправими, підтримали президентку Єврокомісії. Якби вона програла голосування, фон дер Ляєн і решта членів Комісії мали б піти у відставку, що призвело б до хаосу в ЄС», – йдеться у матеріалі.
360 депутатів Європарламенту проголосували проти вотуму недовіри, 175 – за і 18 – утрималися. З 720 депутатів Європарламенту 553 з'явилися для голосування. Для ухвалення пропозиції потрібно було 357 голосів.
Румунський законодавець від правої партії Європейських консерваторів і реформістів (ECR) Георге Піперя сказав журналістам, що він очікував провалу голосування, але вважає, що ця справа є корисною для ЄС.
Нагадаємо, вотум недовіри ініціював євродепутат Георге Піпері з ультраправої партії AUR із Румунії. Його пропозицію підтримали майже 80 депутатів, чого було достатньо для розгляду питання в парламенті.
Як повідомлялося, що президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн загрожує вотум недовіри через скандал навколо закупівель вакцин від Covid-19 на понад €35 млрд під час пандемії. Раніше суд ЄС ухвалив рішення проти фон дер Ляєн, постановивши, що вона порушила правила прозорості, коли відмовилася надати особисте листування з гендиректором американської компанії Pfizer Альбертом Бурлою щодо постачання вакцин 2021 року.