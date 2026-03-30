Франція засудила до увʼязнення капітана танкера тіньового флоту РФ

Судно, яке перевозило російську нафту, перебуває під європейськими санкціями
Російський нафтовий танкер Deyna йшов міжнародними водами під прапором Мозамбіку

Капітан російського танкера Boracay, захопленого у вересні 2025 року французьким флотом біля берегів Бретані, був засуджений до одного року позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

39-річний громадянин Китаю Чень Чжанцзе, який не був присутній при зачитуванні вироку, також був оштрафований на 150 тис. євро. Суд видав ордер на його арешт.

Зазначається, що французькі військові «зіткнулися з особливою недоброзичливістю з боку капітана», що змусило їх здійснити «небезпечний маневр, який міг призвести до аварії». Суд звинувачує капітана в тому, що він відмовився підкоритися, коли французький флот спробував оглянути його 244-метрове судно, яке не йшло під видимим прапором, 27 вересня 2025 року, у міжнародних водах біля острова Ушант.

Перебуваючи під європейськими санкціями за приналежність до російського тіньового флоту, судно, яке перевозило вантаж російської нафти, що прямував до Індії, перед висадкою на борт підняло фальшивий прапор Беніну. На борту перебували два співробітники російської приватної охоронної компанії, завданням яких було стежити за екіпажем і збирати розвідувальну інформацію.

Як повідомлялося, російський танкер Deyna, затриманий французькими військовими у Середземному морі, прибув до порту Марсель-Фос. Судно передадуть органам правосуддя для проведення подальшого розслідування.

До слова, французькі військово-морські сили перехопили в Середземному морі нафтовий танкер, що прямував з Росії. Затримання відбулося у межах операції, спрямованої проти російського тіньового флоту. Судно «Грінч» підозрюється в пересуванні під несправжнім прапором.

Читайте також:

Читайте також

Судно Tethys РФ використовує для наповнення своєї військової казни
Розвідка викрила судна, що працюють на військову економіку РФ
Сьогодні, 09:23
Поліція затримала чоловіка з бомбою біля банку США
Поліція зірвала спробу теракту біля американського банку в Парижі
Вчора, 00:26
Сибіга окреслив наступний етап інтеграції України до Організації економічного співробітництва та розвитку
Глава МЗС України розпочав візит до Франції
26 березня, 18:17
Роботи зі штучним інтелектом допомагають у виробництві
Не тільки BMW: ще один великий виробник авто замінює людей роботами-гуманоїдами (відео)
25 березня, 08:18
 Знання деяких елементарних правил етикету можуть допомогти туристам почуватися комфортно у Франції
Чого не варто робити у Франції: українка розповіла правила для туристів
23 березня, 19:36
Поблизу Ніцци розслідується розкішна власність українських депутатів
У Франції спливли скандальні деталі будівництва маєтку Льовочкіна
23 березня, 12:48
Зеленський: На мій погляд, є кілька кроків, які можуть якимось чином зменшити ризики
Чи оголиться ППО України через війну на Близькому Сході. Відповідь Зеленського
15 березня, 09:48
Росія залучає військових до роботи на тіньових кораблях
РФ залучає «вагнерівців» та військових розвідників до екіпажів тіньового флоту
11 березня, 08:43
Наразі проводяться обшуки, опитування, перевірка документів та збір інформації, зазначив він
У Швеції затримали судно Caffa, яке перебуває під санкціями України
7 березня, 12:28

Політика

Скандал у Токіо: у парламенті Японії відбувся захід із прапорами «ДНР» та «ЛНР» (фото)
Скандал у Токіо: у парламенті Японії відбувся захід із прапорами «ДНР» та «ЛНР» (фото)
Франція засудила до увʼязнення капітана танкера тіньового флоту РФ
Франція засудила до увʼязнення капітана танкера тіньового флоту РФ
Трамп пригрозив Ірану знищити усі електростанції та нафтові свердловини
Трамп пригрозив Ірану знищити усі електростанції та нафтові свердловини
Горілка, тости і переговори? Трамп анонсував зустріч з Лукашенком
Горілка, тости і переговори? Трамп анонсував зустріч з Лукашенком
«Зашморг, санкції та обмеження». ЄС розглянув варіанти тиску на Угорщину
«Зашморг, санкції та обмеження». ЄС розглянув варіанти тиску на Угорщину
Україна втратила першість? ЄС переглянув чергу на вступ
Україна втратила першість? ЄС переглянув чергу на вступ

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
