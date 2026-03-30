Франція засудила до увʼязнення капітана танкера тіньового флоту РФ

Російський нафтовий танкер Deyna йшов міжнародними водами під прапором Мозамбіку

Капітан російського танкера Boracay, захопленого у вересні 2025 року французьким флотом біля берегів Бретані, був засуджений до одного року позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

39-річний громадянин Китаю Чень Чжанцзе, який не був присутній при зачитуванні вироку, також був оштрафований на 150 тис. євро. Суд видав ордер на його арешт.

Зазначається, що французькі військові «зіткнулися з особливою недоброзичливістю з боку капітана», що змусило їх здійснити «небезпечний маневр, який міг призвести до аварії». Суд звинувачує капітана в тому, що він відмовився підкоритися, коли французький флот спробував оглянути його 244-метрове судно, яке не йшло під видимим прапором, 27 вересня 2025 року, у міжнародних водах біля острова Ушант.

Перебуваючи під європейськими санкціями за приналежність до російського тіньового флоту, судно, яке перевозило вантаж російської нафти, що прямував до Індії, перед висадкою на борт підняло фальшивий прапор Беніну. На борту перебували два співробітники російської приватної охоронної компанії, завданням яких було стежити за екіпажем і збирати розвідувальну інформацію.

