Китай почав витісняти європейських виробників із власного ринку

Промисловці попередили про загрозу 300 тис. робочих місць і підготували для Брюсселя десять символічних трун

Європейська промисловість може зіткнутися з масштабними скороченнями через посилення конкуренції з боку китайських виробників. До кінця 2026 року Євросоюз ризикує втратити близько 300 тис. робочих місць у виробничому секторі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

З таким попередженням виступила європейська металургійна федерація Eurometal. В організації заявили, що втрати робочих місць почнуть швидко зростати, якщо Брюссель не зупинить так звану «колонізацію» європейської промисловості китайськими виробниками компонентів.

За прогнозом Eurometal, до кінця поточного року через посилення конкуренції з Китаєм виробничий сектор ЄС може втратити 300 тис. робочих місць. Водночас торговельний профіцит Китаю у відносинах із Євросоюзом уже досяг рекордного €1 млрд на день.

Президент Eurometal Александер Юліус заявив, що Пекін прагне не просто постачати сировину, а закріпитися у ключових виробничих ланцюгах. За його словами, отримавши контроль над постачанням компонентів, Китай зможе контролювати й увесь ланцюг створення вартості.

Особливе занепокоєння європейських виробників викликають китайські метали та хімічні компоненти, які використовуються приблизно у 90% промислового виробництва.

Конкурувати з китайськими компаніями європейським підприємствам дедалі складніше. Виробники в ЄС несуть додаткові витрати через тарифи на імпорт сталі та податки на викиди вуглецю. На китайські компоненти частина таких витрат не поширюється. У Eurometal також вказали на занижений, на їхню думку, курс юаня.

Щоб привернути увагу до проблеми, 7 вересня Eurometal проведе акцію біля штаб-квартири Європейської комісії у Брюсселі. Її учасники принесуть десять символічних трун із написами, присвяченими конкурентоспроможності ЄС, промисловим робочим місцям та європейським заводам.

У федерації попередили, що перенесення виробництва за межі Європи означатиме для блоку не лише втрату заводів та робочих місць, а й скорочення інвестицій, технологічних компетенцій та довгострокової економічної стійкості.

Проблема вже вийшла за межі металургійної галузі. Проведений Єврокомісією у червні аналіз вказував на потенційну втрату понад мільйона робочих місць через високі ціни на енергію та глобальну конкуренцію.

Євросоюз уже запровадив додаткові мита на китайські електромобілі, а в червні підвищив тарифи на імпорт іноземної сталі. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович називав торговельний дисбаланс ЄС із Китаєм, який становить близько €360 млрд на рік, нестійким.

Наразі Брюссель і Пекін домовилися про тримісячні переговори, які мають завершитися у жовтні. Сторони намагаються знайти компроміс та уникнути масштабної торговельної війни. Китай зі свого боку неодноразово звинувачував Євросоюз у протекціонізмі та погрожував заходами у відповідь на нові обмеження для китайських компаній і товарів.

До слова, китайська державна корпорація Jilin Chemical Fiber Group, один із світових лідерів із виробництва хімічних і композитних матеріалів, поставила до Росії 46 тонн матеріалів із вуглецевого волокна, необхідних для створення сотень дронів-камікадзе.