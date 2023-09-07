Глава УГКЦ подарував Папі Римському особливі подарунки і нагадав про війну (фото, відео)

Єпископи розповіли, що певні висловлювання і жести «Святого Престолу та Вашої Святості є болючими та важко сприймаються українським народом, який у ці хвилини стікає кров’ю в боротьбі за свою гідність і незалежність»

У Ватикані відбулася приватна аудієнція єпископів Синоду Української Греко-Католицької Церкви Святослава із Святішим Отцем Франциском. У відвертій розмові ієрархи УГКЦ висловили біль, страждання та деякі розчарування українського народу, повідомляє пресслужба УГКЦ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З ініціативи Папи Франциска зустріч відбулася на годину швидше, «щоб мати можливість довше поспілкуватися з українськими єпископами». За словами Блаженнішого Святослава, Глави і Отця УГКЦ, «ця зустріч була часом взаємного слухання та нагодою для відвертого і щирого діалогу».

Архиєреї УГКЦ попросили Папу Франциска розпочати зустріч спільною молитвою за справедливий мир в Україні та всіх, «хто в цю хвилину помирає в нашій країні від руки російського агресора».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Святіший Отець подякував за ініціативу та спільно з українськими єпископами помолився молитву «Отче наш» за Україну та її багатостраждальний народ.

«У розмові зі Святішим Отцем ми висловили все, що наші вірні в Україні та всьому світі доручили нам йому донести. Наші єпископи промовляли українською, англійською, португальською та італійською мовами», – наголосив Блаженніший Святослав.

6 фото На весь екран











Єпископи розповіли, що певні висловлювання і жести «Святого Престолу та Вашої Святості є болючими та важко сприймаються українським народом, який у ці хвилини стікає кров’ю в боротьбі за свою гідність і незалежність».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Непорозуміння, які виникали між Україною та Ватиканом від початку повномасштабної війни, пояснили єпископи, російська пропаганда використовує для оправдання та підтримки вбивчої ідеології «русского міра», тому «вірні нашої Церкви чутливі до кожного слова Вашої Святості як вселенського голосу правди та справедливості».

Визнаючи невідповідність власних слів і порівнянь, звернених до російської молоді, Святіший Отець пояснив: «Повертаючись із Монголії, під час розмови з журналістами я сказав, що справжнім болем є, коли культурна спадщина якогось народу проходить «дистиляцію» та піддається маніпуляціям з боку певної державної влади, внаслідок чого перетворюється на ідеологію, яка нищить і вбиває. Великою трагедією є те, коли така ідеологія вривається в Церкву і підміняє собою Христове Євангеліє».

Святіший Отець теж визнав, що «окремим болем українського народу є той факт, що ви сумніваєтеся, з ким Папа. Я хочу запевнити вас у моїй солідарності з вами та постійній молитовній близькості. Я є з українським народом». Як особливий жест і символ близькості до українського народу Папа Франциск приніс ікону Богородиці, яку показав єпископам УГКЦ. «Цю ікону подарував мені Блаженніший Святослав, коли був молодим єпископом в Аргентині. Перед нею я щодня молюся за Україну».

Єпископи також подякували Папі Францискові за постійну підтримку України на міжнародному рівні, його гуманітарні акції, особисті зусилля для звільнення полонених, миротворчу місію спеціального папського посланця кардинала Маттео Дзупі тощо. «Українська молодь була щиро зворушена смиренністю Ваших слів у проханні пробачити, що не вдалося зробити більше для припинення війни в Україні», – звернувся Блаженніший Святослав до Папи Франциска.

Синодальні отці попросили Святішого Отця продовжувати зусилля для звільнення військовополонених, зокрема нагадали про священників-редемптористів – о. Івана Левицького й о. Богдана Галету, – котрі досі перебувають у російському полоні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На завершення аудієнції від імені єпископів Синоду УГКЦ Блаженніший Святослав подарував Папі деякі особисті речі полонених священників-редемптористів: місійний хрест, молитовник і вервицю.

«Ці речі, Ваша Святосте, свідчать про страждання нашої Церкви разом зі своїм народом серед лихоліття війни, спричиненої російською агресією. Як неоцінений скарб ми передаємо їх у Ваші руки з надією, що незабаром в Україні настане справедливий мир». Глава УГКЦ теж подарував Його Святості ікону Ісуса Христа, врятовану зі спаленого росіянами храму в с. Червоне Запорізької області».

Нагадаємо, після висловлювань Папи Римського Франциска, який закликав російську католицьку молодь «не забувати про спадок… тієї імперії, великої, освіченої», назвавши імена Петра Першого і Катерини Другої, глава Української греко-католицької церкви Святослав відреагував.