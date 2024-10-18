З ким приходять військовозобов'язані на ВЛК? Головний медик Волині розповів деталі

Медик звернув увагу на випадки затягування медичних висновків та необґрунтованих направлень на додаткові обстеження військовозобов'язаних

На Волині майже кожен військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію з адвокатом. Про це на телеканал «Конкурент TV» розповів начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА Юрій Легкодух.

«Ну майже кожен військовозобов'язаний приходить з адвокатом… Він просто-напросто хоче адвокатський супровід при проходженні. І ніякий лікар не буде брати на себе відповідальність писати якісь невідомо які речі і обманювати, тому що це все фіксується, це все вноситься. Тому це неправильна думка про те, що якщо ти вже прийшов на ВЛК – то це вже все», – наголосив медик.

Юрій Легкодух звернув увагу на випадки затягування медичних висновків та необґрунтованих направлень на додаткові обстеження під час проходження ВЛК.

«Власне ми і стараємося бачити факти затягування, факти скерування на якісь там дообстеження, факти натягування, коли то тієї хвороби немає… Коли людина здорова, не хворіла ніколи, ти ж не напишеш їй… Я завжди наголошую і кажу всім головам ВЛК: «Друзі, пам'ятаєте про ту відповідальність». Ну не може бути так, що пацієнт прийшов з «голою» історією своєї хвороби, ніколи нікуди не звертався і трах-бах тут ви виявляєте і гіпертонічну хворобу, і інсульти, інфаркти в анамнезі ще щось приписуєте… Воно зараз так не проходить», – зауважив головний медик Волині.

Як відомо, Міністерство оборони втричі збільшило показники мобілізації. Наступною ціллю Міноборони є реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, Україна має намір мобілізувати ще 200 тис. новобранців до кінця 2024 року, але реалізація цих планів виглядає сумнівною, як повідомляє видання The Times. Згідно з інформацією, виконати цей план може бути складно через різні фактори, включаючи зменшення кількості чоловіків призовного віку та зростаючий опір мобілізації серед населення.

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До слова, бойові частини відмовляються мобілізувати чоловіків віком 50-60 років, оскільки вони вже не здатні виконувати необхідні завдання. Однак є два випадки, коли цю категорію все ж можуть призвати.

Також упродовж 2024 року понад шість мільйонів військовозобовʼязаних не оновили свої дані вчасно. Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко