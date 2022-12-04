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Глава Пентагону звинуватив Росію у тиранічній війні з Україною

Юрій Лящук
glavcom.ua
Глава Пентагону звинуватив Росію у тиранічній війні з Україною
Російські атаки призвели до загибелі дітей
фото з відкритих джерел

Остін переконаний, що сусідні з РФ країни дивляться на таку імперську агресію з тривогою

Росія з навмисною жорстокістю цілиться у мирних жителів України та її цивільну інфраструктуру. Таку заяву зробив глава Пентагону Ллойд Остін.

«Росія з навмисною жорстокістю ставить цивільне населення та цивільну інфраструктуру під приціл своїх знарядь. Російські війська вбили тисячі українських громадян. Російські атаки призвели до загибелі дітей, руйнування шкіл та розгрому лікарень», – наголосив Остін.

За його словами, сусідні з РФ країни дивляться на таку імперську агресію з тривогою, що зростає. Міністр заявив, що конфлікт в Україні дав можливість усім країнам побачити тиранічну та смертельну війну, яку ніхто не хотів би пережити.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що російська армія зараз демонструє слабкість в усіх відношеннях. Як передбачалося, могутня російська армія бере нових мобілізованих і кидає їх уперед їхніх окопів, назустріч смерті.

Раніше американський генерал Ходжес заявив, що українські війська затягують петлю навколо Криму.

Також українська розвідка пояснила, чому в Білорусі активізувались ворожі війська.

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Теги: Україна війна росія США Пентагон

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