Глава Пентагону звинуватив Росію у тиранічній війні з Україною
Остін переконаний, що сусідні з РФ країни дивляться на таку імперську агресію з тривогою
Росія з навмисною жорстокістю цілиться у мирних жителів України та її цивільну інфраструктуру. Таку заяву зробив глава Пентагону Ллойд Остін.
«Росія з навмисною жорстокістю ставить цивільне населення та цивільну інфраструктуру під приціл своїх знарядь. Російські війська вбили тисячі українських громадян. Російські атаки призвели до загибелі дітей, руйнування шкіл та розгрому лікарень», – наголосив Остін.
За його словами, сусідні з РФ країни дивляться на таку імперську агресію з тривогою, що зростає. Міністр заявив, що конфлікт в Україні дав можливість усім країнам побачити тиранічну та смертельну війну, яку ніхто не хотів би пережити.
Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що російська армія зараз демонструє слабкість в усіх відношеннях. Як передбачалося, могутня російська армія бере нових мобілізованих і кидає їх уперед їхніх окопів, назустріч смерті.
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